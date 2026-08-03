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▲失聯4年終露面!翁山蘇姬罕見公開現身（圖／路透社／達志影像）

▲失聯4年終露面!翁山蘇姬罕見公開現身（圖／美聯社／達志影像）

緬甸前領導人翁山蘇姬遭軍方監禁多年,外界長期無從得知她的下落及健康狀況。緬甸軍方支持的政府3日罕見公布照片,證實81歲的翁山蘇姬當日在首都與紅十字國際委員會代表會面,這似乎是她自2021年以來首次公開與外國官員見面。值得注意的是,她的兒子阿里斯去年底才公開表示,已長達2年沒有母親的任何消息,並要求軍方提出「生存證明」。緬甸政府發言人凱茵・凱茵・蘇(Khine Khine Soe)在社群平台Telegram表示,翁山蘇姬3日在首都奈比多,與紅十字國際委員會(ICRC)駐緬甸代表德巴克(Arnaud de Baecque)進行會面。根據緬甸政府公布的4張照片,其中2張顯示,身穿緬甸傳統服飾的翁山蘇姬在一間陳設簡單、牆面以木板裝潢的房間內與德巴克會面,房內僅有2張椅子和1張桌子,環境相當樸素。另1張照片則罕見曝光疑似翁山蘇姬住所內部,只見她正在切一個寫有自己名字的生日蛋糕,蛋糕裝飾日期為2026年6月19日——正好對應翁山蘇姬1945年6月19日的生日,背景可見衣架及收納箱等生活痕跡。不過路透社也坦言,他們無法獨立核實這些照片的實際拍攝地點與日期,且在3日之前,網路上並未找到這些照片的更早版本。翁山蘇姬是諾貝爾和平獎得主,數十年來一直是緬甸反抗軍事統治的代表人物,自2021年2月緬甸軍方發動政變後遭到罷黜並監禁至今,軍方始終未公開她的確切關押地點及身體狀況。與此同時,緬甸陷入內戰泥沼,大部分地區持續爆發武裝衝突。近來外界對翁山蘇姬健康惡化的憂慮持續升高,她的兒子阿里斯(Kim Aris)去年底受訪路透社時一度表示,已整整2年沒有收到關於母親的任何消息,並公開要求緬甸軍方拿出證據,證明母親仍然在世,此番喊話也讓國際社會對翁山蘇姬處境的關注度大幅提升。這次會面的時間點也格外受到外界關注。緬甸軍政府領導人、現任總統敏昂萊(Min Aung Hlaing)預定8月6日訪問泰國,與泰國總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)會談,而泰國此前一直積極希望促成與翁山蘇姬的會面,也多次表態願意加強與緬甸軍方支持政府的接觸與對話。事實上,東南亞各國外交部長才剛於7月12日在曼谷,與緬甸外交部長丁蒙瑞(Tin Maung Swe)舉行非正式會議,這是2021年政變以來,東協各國外長首次與緬甸軍方支持政府代表面對面接觸,顯示緬甸軍政府近期似乎正透過一連串外交動作,試圖緩解國際社會的孤立壓力。