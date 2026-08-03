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▲台中金典酒店推出限量「金典蛋黃酥買一送一」，大大刺激買氣。（圖／業者提供） (338.9 kb)

▲金典綜合酥禮盒，含原味、海味干貝、蔓越莓及唐寧伯爵茶風味 4 款港式奶皇酥.早鳥優惠至9月25日止。（圖／業者提供） (1848.8 kb)

中秋送禮旺季將至，台中金典酒店推出「金典琉光」系列中秋禮盒，今年首度攜手英國茶品牌Twinings唐寧茶合作，將伯爵茶元素融入港式奶皇酥，並結合木質禮盒設計與多款港式月餅，希望搶攻企業送禮及節慶市場。另同步推出蛋黃酥買一送一優惠，滿足不同族群的送禮需求。台中金典酒店表示，今年禮盒以「金典琉光」為設計主題，外盒採天然木質材質，搭配幻彩琉光視覺設計，融入玉兔、中秋月色等節慶意象，兼顧實用性與收藏價值。禮盒內除了經典港式蓮蓉蛋黃月餅、港式XO魯肉月餅外，也推出四款港式奶皇酥，其中首度將Twinings皇家伯爵茶融入奶皇餡，增添佛手柑茶香，成為今年新品亮點。配合聯名主題，酒店也精選唐寧五款茶品，包括皇家伯爵茶、仕女伯爵茶、歐式大吉嶺、英倫早餐茶及沁心薄荷茶，依不同月餅風味搭配飲用，提供多元品茗選擇；另有主廚特製櫻花蝦XO醬可供選購，延伸中秋送禮內容。除禮盒外，金典酒店今年也推出限量蛋黃酥促銷活動，即日起至優惠期間，單顆烏金酥可享買一送一雪金酥，6入透明盒及6入雙韻禮盒也同步推出買一送一方案。兩款蛋黃酥分別以肉鬆、鹹蛋黃搭配烏沙豆沙，以及蓮蓉搭配鹹蛋黃製作，提供消費者中秋送禮及自用選擇。此外，酒店亦推出金典雪餅精裝禮盒，包含夏威夷果、黑芝麻、抹茶杏仁及紅麴蔓越莓等四種口味。台中金典酒店表示，中秋禮盒即日起開放預購，早鳥優惠至9月25日止，民眾可透過酒店訂購專線預約，並至15樓金園中餐廳提貨。