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結束20年健身房市場！統一佳佳BEING sport、BEING fit全台熄燈

▲統一集團轉投資的健身事業統一佳佳不堪虧損，旗下BEING sport、BEING fit於今日發出會員通知信，表示將於9月3日結束健身俱樂部服務。（圖／BEING fit官網）

統一旗下健身房全台熄燈！退費方式一次看：可轉健身工廠

▲只要是轉籍到健身工廠年約的會員，可免收手續費、入會費，並額外再送3個月會籍，沒上完的教練課也可全部轉至健身工廠。。（圖／高市府青年局提供）

曾宣布要開旗艦館！BEING sport、BEING fit收攤

健身市場震撼彈！統一超旗下統一佳佳於今（3）日無預警宣布，，這也代表統一佳佳將退出經營逾20年的健身房市場。綜合媒體報導，統一集團轉投資的健身事業統一佳佳不堪虧損，旗下BEING sport、BEING fit於今日發出會員通知信，表示因應營運策略調整，BEING sport、BEING fit全台館別9月2日晚上11點停止所有服務項目，未來業務聚焦在Spa美容，這也代表統一佳佳將退出經營逾20年的健身房市場。為了確保會員權益，統一佳佳表示，即日起至9月2日，每日上午10時至晚間10時，將於各館派駐專人，協助所有會員辦理轉換服務或退費事宜。此外，統一佳佳也宣布與健身品牌「健身工廠」合作，自8月3日至8月9日止，全台BEING sport場館將有健身工廠人員進駐服務。原BEING sport、BEING fit會員只要是轉籍到健身工廠年約會籍，可免收手續費、入會費，並額外再送3個月會籍，沒上完的教練課也可全部轉至健身工廠。統一佳佳屬於統一企業集團，旗下擁有BEING spa、BEING sport及BEING fit等品牌，其中BEING sport自2000年成立，深耕健身市場逾20年，在台北、新北、台南及高雄皆設有據點，是統一集團旗下大型健身俱樂部。值得一提的是，統一佳佳曾在2024年宣布，旗下BEING sport與BEING spa將於7月新開3家據點，包含與萬家福合作的土城立德館，並同步規劃在南台灣打造旗艦館，事隔約兩年卻急轉彎，宣布全台據點停止服務，讓會員錯愕不已。