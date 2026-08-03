台灣單車環島風潮近日成功打入國際視野!英國廣播公司(BBC)旅遊版日前特別刊出一篇題為「1000公里環台單車之旅」的專文,記者納切森(Andrew Nachemson)透過親身環島的深度體驗,向全球讀者大力推薦這趟充滿自然絕景與濃厚人情味的寶島之旅,消息曝光後也讓不少台灣網友直呼驕傲。
《練習曲》掀熱血狂潮 學子成年禮就是騎完1000公里
根據中央社報導,納切森在文章中提到,對許多台灣學子而言,單車環島宛如一場神聖的「成年禮」。這股風氣的起點,很大程度歸功於2000年代上映的經典國片《練習曲》,片中男主角耗時7天騎鐵馬繞行台灣的熱血故事,成功喚醒無數台灣人的環島夢,也讓這條長達約1000公里的順時針路線就此成為經典。
看準這波單車熱潮,台灣官方也於2015年正式出手,將環形路網整合並命名為「環島1號線」,打造出國家級的騎乘環境。車友們從繁華台北出發,沿途盡收北海岸奇岩與純樸漁村風光,接著切入寧靜絕美的東海岸,再一路向南迎向熱情白沙灘,最後回到高度發展的西部都會區,一趟旅程即可飽覽台灣豐富多變的地貌樣態。
「彷彿闖入另一個世界」 東海岸原民文化圈粉外國記者
「環島最棒的地方,在於你可以隨心所欲決定起點,或者像我一樣,只挑選其中一段細細品味。」納切森分享了自己從台北一路騎到台東的「半環島」體驗。他回憶,離開都會區後,先在基隆廟口夜市用湯包與鰻魚大飽口福,接著穿越打著燈光的福隆舊草嶺隧道。
當他終於抵達東海岸最北端時,眼前浩瀚太平洋取代了狹窄海峽,連綿高山與挺拔棕櫚樹交相輝映,讓他忍不住驚呼,彷彿一腳踏進了「另一個世界」。
除了自然美景,東台灣深厚的原住民底蘊也讓他深深著迷。納切森旅途中多半選擇入住充滿溫度的家庭式民宿,在都蘭的「哇軋力共」民宿裡,阿美族管家Siloko Akila與他分享,儘管環島正夯,但真正願意停下腳步、深入感受原民文化的旅人卻不多。他也在夜晚的民宿裡聽見吉他聲與動人的原民古調,甚至還有台灣年輕旅客熱情地與他分享高中學習原民語的點滴,讓這趟旅程更增添溫度。
爆胎遇神救援!民宿滿房老闆狂打電話幫湊住宿
這趟為期11天的騎行,讓納切森徹底體會到什麼叫「把旅客當家人」的台式好客精神。他感動地舉例,曾在北海岸不慎爆胎,立刻就有熱心台灣車友停下來神救援幫忙補胎;當他披星戴月趕到花蓮瑞穗時,原本打算入住的民宿早已客滿,老闆卻沒有將他拒之門外,反而熱心狂打電話,硬是幫他湊到一處落腳地。
更暖心的是,抵達新住處後,素昧平生的房客還堅持請他喝豬肉湯、吃炒麵,沿途更有無數搖下車窗對他比讚、大喊「加油」的陌生人,讓他直呼備受感動。
「台灣太美了,不慢慢來不行」道盡旅程精髓
這趟旅程讓納切森唯一覺得可惜的,是沒有多安排幾天休息日,好讓他能鑽進那些鮮為人知的隱密村落探險。他途中也採訪了幾位環島前輩,像是已騎完全台4、5次的台北居民Ethan就直言,正因「台灣太美了,總是有新東西可以看」,所以每次出發都會刻意挑選不同路線。
此外,納切森在東海岸還偶遇了曾經「徒步環島」的郭小姐與陳小姐。回憶起這段相遇,郭小姐對他說的一句話,至今仍深深烙印在他心底,也為這趟旅程下了最好的註解:「台灣太美了,不慢慢來不行。」
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根據中央社報導,納切森在文章中提到,對許多台灣學子而言,單車環島宛如一場神聖的「成年禮」。這股風氣的起點,很大程度歸功於2000年代上映的經典國片《練習曲》,片中男主角耗時7天騎鐵馬繞行台灣的熱血故事,成功喚醒無數台灣人的環島夢,也讓這條長達約1000公里的順時針路線就此成為經典。
看準這波單車熱潮,台灣官方也於2015年正式出手,將環形路網整合並命名為「環島1號線」,打造出國家級的騎乘環境。車友們從繁華台北出發,沿途盡收北海岸奇岩與純樸漁村風光,接著切入寧靜絕美的東海岸,再一路向南迎向熱情白沙灘,最後回到高度發展的西部都會區,一趟旅程即可飽覽台灣豐富多變的地貌樣態。
「彷彿闖入另一個世界」 東海岸原民文化圈粉外國記者
「環島最棒的地方,在於你可以隨心所欲決定起點,或者像我一樣,只挑選其中一段細細品味。」納切森分享了自己從台北一路騎到台東的「半環島」體驗。他回憶,離開都會區後,先在基隆廟口夜市用湯包與鰻魚大飽口福,接著穿越打著燈光的福隆舊草嶺隧道。
當他終於抵達東海岸最北端時,眼前浩瀚太平洋取代了狹窄海峽,連綿高山與挺拔棕櫚樹交相輝映,讓他忍不住驚呼,彷彿一腳踏進了「另一個世界」。
除了自然美景,東台灣深厚的原住民底蘊也讓他深深著迷。納切森旅途中多半選擇入住充滿溫度的家庭式民宿,在都蘭的「哇軋力共」民宿裡,阿美族管家Siloko Akila與他分享,儘管環島正夯,但真正願意停下腳步、深入感受原民文化的旅人卻不多。他也在夜晚的民宿裡聽見吉他聲與動人的原民古調,甚至還有台灣年輕旅客熱情地與他分享高中學習原民語的點滴,讓這趟旅程更增添溫度。
爆胎遇神救援!民宿滿房老闆狂打電話幫湊住宿
這趟為期11天的騎行,讓納切森徹底體會到什麼叫「把旅客當家人」的台式好客精神。他感動地舉例,曾在北海岸不慎爆胎,立刻就有熱心台灣車友停下來神救援幫忙補胎;當他披星戴月趕到花蓮瑞穗時,原本打算入住的民宿早已客滿,老闆卻沒有將他拒之門外,反而熱心狂打電話,硬是幫他湊到一處落腳地。
更暖心的是,抵達新住處後,素昧平生的房客還堅持請他喝豬肉湯、吃炒麵,沿途更有無數搖下車窗對他比讚、大喊「加油」的陌生人,讓他直呼備受感動。
「台灣太美了,不慢慢來不行」道盡旅程精髓
這趟旅程讓納切森唯一覺得可惜的,是沒有多安排幾天休息日,好讓他能鑽進那些鮮為人知的隱密村落探險。他途中也採訪了幾位環島前輩,像是已騎完全台4、5次的台北居民Ethan就直言,正因「台灣太美了,總是有新東西可以看」,所以每次出發都會刻意挑選不同路線。
此外,納切森在東海岸還偶遇了曾經「徒步環島」的郭小姐與陳小姐。回憶起這段相遇,郭小姐對他說的一句話,至今仍深深烙印在他心底,也為這趟旅程下了最好的註解:「台灣太美了,不慢慢來不行。」