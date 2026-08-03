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日本熊本8月3日觀測到史上首見的酷暑日,市區飆出40.3度高溫,對災區居民而言堪稱是攸關性命的災難級酷暑。熊本強震屆滿第7天,熊本縣政府公布,包含仍在調查是否與災害相關的個案在內,目前死亡人數已增至38人。在這場天災中,一名7月28日出生的女嬰格外受到矚目——她在媽媽懷中睡得香甜,而她出生的時間,竟然就在震度7強震襲擊熊本縣的短短15分鐘之前。女嬰的媽媽坂本希受訪時回憶,當時自己還躺在分娩台上,由醫師進行產後處置,「就在那時候突然一陣劇烈搖晃,連嬰兒床都跟著喀噠喀噠地晃動,助產師拚了命地壓住嬰兒床。旁邊原本有一個衣櫃,眼看就要倒下來,醫師立刻伸手撐住它。」她形容,當時地震是左右橫向搖晃,那段時間感覺格外漫長。這名女嬰是坂本夫婦第3個孩子。當天,父親隆明帶著另外2名子女抵達醫院時,正好遇上地震發生。當天下午4點52分,一家5口拍下了第一張全家福,母親希笑著回憶:「姊姊很開心,但哥哥則是一臉『這是什麼』的表情看著妹妹。」然而,受地震影響,剛出生的女兒隨後被迫安置到其他房間,母子被迫分離。希坦言:「雖然看到孩子健康的臉龐,但真正抱到她,已經是隔天中午的事了。因為遲遲見不到她的臉,終於抱到的那一刻,心裡想著『原來妳長這個樣子啊』。」坂本家新增的第5位家人是個女孩,母親希也分享了女兒名字的由來:「叫做『葵』。葵花是從梅雨季開到初夏的花,會朝著太陽的方向,綻放出又大又直挺的花朵。希望她也能像這朵花一樣,朝著自己的夢想勇敢前進,成為一個積極正向的孩子。」坂本一家已於8月2日平安出院,回到家中後,大兒子律也開心地逗弄著妹妹葵。不過,出院前母親希也坦言,對於返家生活仍抱有不安,「現在最擔心的還是缺水問題。畢竟正值夏天,雖然希望能勤幫寶寶洗澡,但這方面確實讓人不安。」熊本震災重創當地民生基礎設施,災區目前仍面臨嚴重缺水問題,不僅衝擊嬰兒奶粉調配與衛生清潔,加上頻繁餘震帶來的恐懼感,都成為當地居民,尤其是新生兒家庭沉重的生活負擔。