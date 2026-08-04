我是廣告 請繼續往下閱讀

底特律活塞在這個休賽季持續尋求能帶領球隊邁向冠軍的頂級巨星，而休士頓火箭的超級巨星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）正是活塞鎖定的重磅目標之一。最新消息指出，儘管火箭目前暫無放人意願，但若未來談判出現曙光，活塞已準備好成為爭奪KD最有料力的強烈競爭者。儘管杜蘭特在賽場上已是老將級別，但這位16次入選全明星賽、12次入選年度最佳陣容的超級巨星，上季依然展現頂級統治力。根據知名記者西格爾（Brett Siegel）報導，活塞在休賽季曾向火箭探詢過交易杜蘭特的可行性，雖然遭到火箭拒絕，但這項興趣並未平息：「如果杜蘭特未來萌生離開休士頓的念頭，底特律將會是極具吸引力的下家，主要原因在於他與活塞明星後衛康寧漢（Cade Cunningham）擁有非常深厚的私交。」不過，資深記者費雪（Jake Fischer）補充說明，火箭高層認為上季戰績未達預期主因是傷病運氣太差，因此在這個休賽季並未考慮進行重大陣容變動，目前仍傾向保留杜蘭特。活塞在2025-26賽季打出60勝的優異戰績，康寧漢在季末受傷前甚至處於MVP爭奪戰的核心。為了替康寧漢尋找頂級搭檔，活塞管理層在休賽季展現極大野心。根據《The Athletic》報導，活塞管理層曾評估過多位超級巨星的交易市場，包含：杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）、雷納德（Kawhi Leonard）、墨菲三世（Trey Murphy III）。活塞總經理特拉揚·蘭登（Trajan Langdon）透露，市場上巨星的交易要價極高，賣方普遍要求「年輕潛力新秀+3張首輪選秀籤+多個選秀互換權」。考量到掏空陣容可能破壞未來發展，活塞最終決定不盲目豪賭，而是維持內部養成的同時進行針對性補強。球隊本季離開的球員有：哈里斯（Tobias Harris）、斯圖爾特（Isaiah Stewart）、薩瑟（Marcus Sasser）、卡勒弗特（Caris LeVert）。至於新進的補強人員則包括柯林斯（John Collins）、射手艾賽亞·喬（Isaiah Joe）。