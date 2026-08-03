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美國出手干預日圓的原因？

「外國及國際貨幣當局債券附買回交易機制」（FIMA Repo Facility）有何重要性？

除了債券市場還有其他干預原因？

美國干預日圓不是長久之計？

美國與日本兩國政府確認於7月31日針對日圓實施聯合匯率干預，日圓匯率一度達到1美元兌155日圓區間。時隔15年攜手干預了匯市，更是相隔28年再度聯合拉抬，是否能逆轉日圓貶值趨勢受到關注。為何美國要出手撐住日圓？專家解析美日雙方的利害關係。根據CNBC報導，美國決定加入日本的行列，一同支撐疲軟的日圓，引發各界對罕見聯合干預背後有何動機的議論。分析師指出，對美國國債市場和日本金融體系的擔憂是促成此次行動的主因。東京當局對日圓跌勢逐漸提高警覺，日圓兌美元匯率近期一度跌至近 40 年來的最低點。日圓今年稍早持續在數十年低點徘徊，在上週四下滑至 1 美元兌 163.73 日圓後，於週五反彈至 157.57 日圓。這次聯合干預是美日自 1998 年以來首次進行「買日圓」的聯合行動；同時也是自 2011 年日本強震後 G7 共同拋售日圓以來，美日兩國首次發起協調干預。CNBC引述一名金融業界資深人士說法指出，身為美國政府最大的海外債權國，若日本為了單方面干預匯市而大量拋售美國國債，將引發嚴重後果，而避免此一情況正是美方的重要考量之一。牛津經濟研究院（Oxford Economics）亞洲經濟主管 Louise Loo 表示，這可能是美國參與干預的關鍵原因之一。她認為，「這其中帶有自保的考量。若日本潛在的激進財政政策引發市場波動，波動可能會擴散至美國國債市場，進而動搖美元穩定。」她指出，日美強調使用聯準會常設的「外國及國際貨幣當局債券附買回交易機制（FIMA Repo Facility）」，該機制允許外國央行無需直接拋售國債即可獲取美元流動性，她認為這是一個線索，代表兩國希望盡可能避免強制拋售。聯準會是在COVID-19疫情危機期間設立外國及國際貨幣當局債券附買回交易機制。該機制允許在紐約聯邦準備銀行存放美國公債的國家，取得最高600億美元、期限最長7天的美元貸款。日本財務省週一表示，計劃在未來的干預行動中使用聯準會的「外國及國際貨幣當局附買回機制」（FIMA Repo Facility）。道富銀行（State Street）高級分析師 Masahiko Loo 表示，這一訊號影響力可能比干預本身更大。他補充，美國的擔憂可能不僅止於日圓。日圓持續疲軟可能會引發日本國債的進一步拋售，而在日本和美國都面臨長期融資成本上升之際，收益率飆升可能會波及全球債券市場。強調使用聯準會的 FIMA 回購機制，是在向市場表明日本可以在不拋售美國公債的情況下獲得美元流動性，進一步化解市場對財務省干預可能透過拋售短債壓迫到美國資金市場的疑慮，這是一項嘗試，目的在利用現有工具將訊號最大化，發揮最高效益。除了保護美國債券市場外，此次干預也反映了美國更宏觀的經濟與地緣政治優先次序。 Louise Loo 指出，美國多次主張日圓「被大幅低估」，這給予了美國修正其眼中不公平貿易優勢動力，因為弱勢日圓提高了日本出口商品的競爭力。她補充，如果美國認為日本的財政政策正在推升日本國債收益率並導致貨幣走弱，聯合干預可以為日本央行（BOJ）爭取時間，直到今年稍晚具備再次升息的條件。要讓日圓根本性走強，終究需要日本收緊貨幣政策，而非屢次干預。莫尼克斯集團（Monex）專家總監 Jesper Koll 表示，這次行動反映了在美國總統川普與日本首相高市早苗領導下，美日關係出現了更進一步的轉變。聯合干預展現了「當日本尋求幫助時，美國會回應日本」。瑞穗證券（Mizuho Securities）除日本外亞洲宏觀研究主管 Vishnu Varathan 表示，由於美國的參與，聯合干預本質上更具威懾力。他指出，「外匯干預顯著提升的效力」來自於美國財政部和聯準會的加入，這讓市場更有理由相信，當局在必要時已準備好再次採取行動。再加上兩國政府發出警告，表示「將毫不猶豫」再次干預，這「提高了對抗壓迫日圓投機炒作的籌碼」。他還認為，美國的參與減輕了市場對「日本干預可能透過迫使拋售美國政府債務來推高國債收益率」的疑慮，同時有助於穩定日本債券市場。不過，仍有部分人士唱衰，認為除非日本解決導致日圓疲軟的結構性因素，否則聯合行動的效果可能不會比之前的干預更持久。布魯金斯學會（Brookings Institution）高級研究員 Robin Brooks 對美國操作的機制提出質疑，他認為美國賣出歐元來買入日圓這項非常奇怪的消息，這種扭曲削弱了美國參與的效力，因為這不可避免地會讓市場思考，為什麼美國不直接用美元來資助日圓的買盤。他認為，干預終究無法扭轉由日本債市驅動的日圓貶值趨勢。「正在混淆市場，並將證明是適得其反的」。道富銀行的 Masahiko Loo 強調，干預可以爭取時間，但無法改變長期軌跡。干預可能會塑造未來幾個月的走勢；但日本央行政策正常化與避險資金流向，才是塑造未來幾年的格局的重點。