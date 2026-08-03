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多倫多藍鳥開季至今狀況低迷，目前52勝60敗戰績位居美聯東區墊底，失去季後賽希望情況下，球團決定重整陣容，繼賣出王牌等級先發高斯曼（Kevin Gausman）之後，據傳3屆賽揚獎名投薛澤（Max Scherzer）也準備離開多倫多，他本人被問及此事時吐露真言，「完全理解管理層作法，我們球員必須承擔完全責任。」藍鳥上戰1：5不敵聖路易紅雀後，終止近期3連勝，明早6點就是交易截止日，他們目前在美聯東區墊底，落後龍頭光芒13.5場勝差，距離外卡席次則有4場勝差，賣出高斯曼幾乎已經確定要走向「拆賣」這條路。其中下一階段可能被出清的投手，就是3屆賽揚獎強投薛澤，他上場才投出本季代表作，先發主投6局僅失1分、狂飆5次三振，然而後援戰力在比賽後段崩盤，終結者瓦蘭德（Louis Varland）挨打失掉4分，吞下敗投。面對隊伍的不確定性，薛澤賽後直言：「我們的表現沒有達到應有的水準，管理階層現在必須對陣容做決擇，我完全理解並尊重這一點。如果球隊選擇拆賣，那是我們的責任——是我們身為球員沒有履行好合約精神、沒能踏上球場贏得比賽。」不過，薛澤依然對本季抱持微弱希望。他強調球隊每場仍有4萬名球迷進場加油，且距離外卡並非遙不可及，「如果我們不拆賣，那當然太棒了。這就是棒球，我們是一支好球隊，只要我保持健康，任何奇蹟都可能發生。」儘管薛澤盼望維持陣容，藍鳥球團在週日比賽期間已陸續展開動作，先是從小熊獲得加拿大籍右投泰昂（Jameson Taillon）與部分現金，再將資深先發投手高斯曼送往小熊，換取外野手布雷特·貝特曼（Brett Bateman）與內野手泰·蘇蒂森（Ty Southisene）兩名新秀。藍鳥總教練史奈德（John Schneider）賽後記者會上開玩笑表示：「就我所知，大家現在都還會登上飛往休士頓的飛機，未來24小時會發生什麼，我們拭目以待。」藍鳥預計於週一開赴休士頓與太空人展開3連戰，預定由比柏（Shane Bieber）擔綱先發。雖然球隊戰績陷入泥淖，薛澤個人則持續寫下歷史紀錄。他在週日飆出5次三振，使其生涯總三振數累積至3,512次，距離超越名人堂傳奇強森（Walter Johnson）僅差4次三振，只要下一場先發順利達成，他就將躍居大聯盟歷史三振榜第10名。對此，薛澤謙虛表示：「當你談到要超越這些歷史偉大球員時，真的像在做夢一樣。我整個職業生涯所做的，就是努力在兩次先發之間刻苦訓練，然後踏上球場拉長局數、幫球隊贏球。」