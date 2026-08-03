我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界青少年冠軍梅迪（Bronson Meydi）等國際選手將齊聚外澳，與台灣頂尖衝浪好手爭奪各組最高榮耀。（圖／大會提供）

▲宜蘭海岸9月最強活動登場！白天看衝浪晚上聽金曲歌手、賞煙火，韋禮安、Matzka、許富凱與林曉培等歌手將於9月5日、6日接力演出。（圖／大會提供）

北海岸夏季指標賽事「2026宜蘭外澳．罟浪祭」將於8月28日至9月6日在宜蘭頭城外澳登場，其中衝浪公開賽自9月3日起連續舉行4天，預計吸引近百名國內外好手參賽。除了世界級衝浪對決，9月5日、6日也將舉辦音樂演出與煙火秀，結合海洋運動、地方文化及觀光體驗，打造陸、海、空全方位夏日嘉年華。今年衝浪公開賽共設男子、女子長板A、B組，男子、女子短板組，以及男子、女子U16組等八個競賽項目。參賽陣容包括法國長板好手薩敦（Nathan Sadoun）、瑞典選手比爾（Teddy Dag Bille）、澳洲短板冠軍卡爾道（Isabella Caldow），以及印尼世界青少年冠軍梅迪（Bronson Meydi）等人。巴西WSL QS系列賽選手卡瓦略（Thomas Carvalho）也將來台參戰，與台灣頂尖衝浪選手正面交鋒。宜蘭縣政府希望透過國際選手交流，提升國內衝浪競技水準，也讓外澳逐步成為具國際辨識度的海洋運動場域。各組前三名選手除能獲得獎金，也將取得相關獎品與榮譽。外澳擁有穩定浪況、遼闊海岸與成熟衝浪環境，是台灣最具代表性的衝浪據點之一。今年罟浪祭以「陸、海、空」為核心，串聯古道健行、濱海自行車、水域活動、傳統牽罟、飛行傘與電子衝浪板等體驗，讓遊客不只停留在觀賞賽事，也能深入認識地方自然環境與漁村文化。賽前記者會邀請長期熱愛海洋及衝浪的藝人姚元浩共同出席，他也號召民眾親自走進外澳，感受衝浪文化與海岸生活。主辦單位希望透過運動、觀光與在地聚落整合，建立宜蘭專屬海洋旅遊品牌，讓外澳成為全年皆能發展戶外活動與深度旅遊的重要基地。9月5日、6日登場的「罟浪祭音樂饗宴」邀請韋禮安、Matzka、許富凱、林曉培、邱振哲，以及PALLAS帕拉斯樂團、夢遊旅人、漁光倒、DIZLIKE等歌手與樂團輪番演出，從流行、搖滾到多元音樂風格，讓白天的衝浪競技一路延續至夜間舞台。兩天晚間也將施放煙火，讓遊客在外澳黑色沙灘、太平洋與龜山島景致陪伴下，欣賞音樂與夜空光影。海洋體驗活動自8月28日展開，傳統牽罟則從8月29日起登場，整體活動橫跨10天，將衝浪、音樂、市集與地方文化整合成夏季壓軸盛會。