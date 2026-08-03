韓團ATEEZ成員崔傘近期穿著白色吊嘎大跳新曲〈BAD〉中的一段「震胸舞」，引發全球網友Challenge（舞蹈挑戰），藝人小鐘昨（2）日也在粉專分享跟風模仿的影片，只不過肢體不太協調，動作僵硬而顯得滑稽，多數網友被他逗笑，但卻有酸民譏諷「這麼老了還耍低能賺錢」，對此，小鐘親自反擊：「我跳舞只是想把歡樂送給大家！」
小鐘大跳震胸舞 網友虧比較像復健
小鐘昨天現身新北客家文化園區，為三鶯觀光節登台演出，期間穿著白色背心的他，現場跳起爆紅的「震胸舞」，只見小鐘用力抽動胸部，配上詭異的手部動作，模樣令人噴飯，最後甚至自己笑場，網友看了全笑翻，「是跟趙哥學的嗎」、「請問是跳折疊傘嗎」、「這邊不能復健喔！」
酸民譏笑人老、低能 小鐘本人回擊
小鐘寫下：「鐘傘震胸舞來了！」原本是搏君一笑的影片，沒想到，有部分網友大酸特酸，「人都這麼老了還要出來耍低能賺錢」、「年紀大了做什麼看起來都好心酸」、「我真的覺得可以了啦！資深老藝人！」
針對遭酸民譏嘲，小鐘隨後留言回覆：「我跳舞只是想把歡樂送給大家，我本身不是專業舞者，我只是一個喜歡跳舞的人，舞蹈大部分也都是自學的，如果你們想要看那種跳得很好的，可以不用來我這邊！謝謝！」
小鐘Threads
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小鐘昨天現身新北客家文化園區，為三鶯觀光節登台演出，期間穿著白色背心的他，現場跳起爆紅的「震胸舞」，只見小鐘用力抽動胸部，配上詭異的手部動作，模樣令人噴飯，最後甚至自己笑場，網友看了全笑翻，「是跟趙哥學的嗎」、「請問是跳折疊傘嗎」、「這邊不能復健喔！」
小鐘寫下：「鐘傘震胸舞來了！」原本是搏君一笑的影片，沒想到，有部分網友大酸特酸，「人都這麼老了還要出來耍低能賺錢」、「年紀大了做什麼看起來都好心酸」、「我真的覺得可以了啦！資深老藝人！」
針對遭酸民譏嘲，小鐘隨後留言回覆：「我跳舞只是想把歡樂送給大家，我本身不是專業舞者，我只是一個喜歡跳舞的人，舞蹈大部分也都是自學的，如果你們想要看那種跳得很好的，可以不用來我這邊！謝謝！」
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