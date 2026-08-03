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南韓首爾近日持續高溫,漢江泳池成為民眾消暑的熱門去處。不過,一名男子穿著粉紅色女性款連身泳衣現身泳池,引發部分遊客側目,相關畫面曝光後掀起網路熱議。根據韓媒《News1》報導,南韓社群平台從8月2日起瘋傳一則「造成困擾遊客」的貼文。發文者A某表示,當時他看到一名中年男子穿著粉紅色女性款泳衣進入泳池附近,讓他感到相當意外。A某在貼文中寫道:「國家瘋了、天氣也瘋了,就連人們好像也都不太正常。為什麼男生要穿粉紅色女性泳衣來漢江泳池?」並直言自己看到當下「嚇了一跳」。從曝光照片可見,一名成年男性穿著粉紅色連身泳裝,站在泳池旁準備下水,周圍仍有不少男女老少正在戲水,該名人士的特殊穿著也因此受到部分民眾關注。另一名曾到訪漢江泳池的網友留言表示:「這不是昨天的照片嗎?我也看到這個人被警方帶出去。」不過,相關人士被警方帶離的具體原因,目前尚未有進一步說明。事件曝光後,韓國網友反應呈現兩極。部分網友認為,泳池屬於公共空間,且現場有許多兒童在場,對於這樣的特殊穿著表達不適感;但也有人從性別多元角度提出不同看法,認為應尊重個人選擇。網友留言,「這也算是多元性別嗎?」、「有孩子的家長看到這種情況,確實會感到不舒服」。另一方面,首爾市府目前正營運汝矣島、纛島漢江泳池,以及廣渡、蠶室、蘭芝、楊花等水上遊樂場。隨著暑假期間與高溫天氣交疊,漢江市民戲水設施使用人數大幅增加,這起事件也讓相關公共場所的管理規範與遊客行為,受到更多外界關注與討論。