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效力明尼蘇達雙城3A的韓國火球男高祐錫，上月27日因為手套疑似塗抹外部物質遭到驅逐出場，被大聯盟處以禁賽10場，他事後向官方申訴、數次強調那是松香粉（Rosin）凝固變硬的效果，最終成功扭轉局面，官方懲處禁賽場次減少2場，最快於本月5日就可以重新登板，高祐錫也成為MLB史上第一位違反手套異物規定提出申訴，最終獲得減刑的第一人。該次爭議事件發生於7月25日3A比賽。高祐錫7局下作為第3任投手準備登板時，在接受裁判檢視手套時遭到攔下，經裁判團討論後，認定其違反「異物規定」，意即使用附著違禁物質，不僅當下就被驅逐出場，手套還被當場沒收。事後，高祐錫提出申訴，主張該手套已經使用長達3年時間，，都未曾因為這只手套被懷疑，至於主審提到的內部物質，高祐錫解釋是止滑粉的主要材質松香（Rosin）凝固變硬後的結果。根據《SPOTV NEWS》最新消息，高祐錫申訴成功，大聯盟經過檢查後，將手套歸還給他，並將禁賽場次從10場縮減為8場，報導中指出，「經紀公司Leeco Sports於3日表示，因『手套異物疑雲』被處以10場禁賽懲處，經上訴程序後已減為8場。」報導也補充，因違反手套異物規定提出申訴並獲得減刑，這在世界頂級的MLB體系中尚屬首例。文中提到：「懲戒原本自上月26日起溯及既往生效，原本要在本月7日才能於3A復出。但在確定減刑2場後，懲處已於3日正式結束，因此他將能夠參加5日的比賽。」