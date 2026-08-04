《NOWnews》整理出8月4日王彥程先發「免費轉播、賽程時間、先發投手與賽前分析」一覽，讓讀者第一時間掌握王彥程本場先發表現。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲現年26歲的梁敞涉，本季先發14場豪取8勝1敗，且球隊最終拿到12勝，堪稱三星獅勝利保證。（圖／取自KBO官方社群）

效力韓華鷹的25歲台灣左投王彥程，本季轉戰韓職投出一片天，經過5天休息，今（4）日將於台灣時間17點30分，作客三星獅主場大邱棒球場，這將是他生涯第3次交手三星獅，若能順利取得3連勝、將成為台灣首位在韓職奪得10勝的投手，也是韓職實施亞洲外援制度後、首位雙位數勝投洋投，意義重大。比賽時間：17：30比賽地點：大邱三星獅棒球場先發投手：王彥程（韓華鷹，9勝4敗、防禦率3.54）@梁敞涉（三星獅，8勝1敗、防禦率4.14）王彥程上戰主場先發迎戰樂天巨人，展現極佳的控球與壓制力，主投7局僅失2分，成功繳出連續2場優質先發，率領韓華鷹5：3逆轉擊敗樂天巨人，王彥程進帳單季第9勝，不僅並列韓職勝投王，還持續刷新台將在韓職單季最多勝紀錄。王彥程本季加盟韓職後，與三星獅交手過2場，戰績為0勝1敗。4月16日例行賽首度對決，先發主投5局被打出6安打、6K、4保送，失3分皆非自責分，吞下韓職生涯首敗，第2次交手則在5月3日，先發5局失3分，僅1分為自責分，退場時兩隊平手，王彥程最終無關勝敗。現年26歲的梁敞涉，是三星獅2018年KBO選秀會第一輪第2順位選進的潛力好手，菜鳥球季即進入先發輪值，拿下7勝6敗，2019年接受韌帶置換手術經歷漫長復健、加上服兵役，於2026年才重返先發輪值，本季累積8勝1敗、防禦率4.14成績，值得注意的是，在他先發的14場中、三星獅拿下12勝，堪稱球隊勝利保證。線上、手機免費直播：