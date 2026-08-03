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台中、台南各執一詞 通報義務掀法律攻防

中聯、福懋未即時通報 台中再祭最高額裁罰

台糖今年5月向中聯油脂採購油品原料時，交貨前自行送驗，驗出致癌物苯駢芘（BaP）超過合約驗收標準，隨即拒絕收貨，但中聯後續並未向主管機關通報。高雄、台南市政府今（3）日皆表示，該批原料油已遭台糖拒收，依法通報責任應由中聯負責。不過，台中市政府晚間宣布，中聯及福懋均未第一時間依法通報，依《食品安全衛生管理法》再重罰兩家公司各300萬元；新聞稿更點名台糖率先驗出苯駢芘超標卻未依法通報，引發外界解讀，中市府隔空槓上台南、高雄兩市政府。台中地院指出，台糖5月中旬已將苯駢芘超標情形告知中聯，中聯卻未向主管機關通報。高雄市衛生局表示，依《食安法》規定，該批半成品原料油若有食安疑慮，依法負有通報責任的是製造端中聯油脂。台中市長盧秀燕連續兩日受訪時持續點名台糖，強調台糖身為國營事業，明知購入油品驗出苯駢芘超標，卻未依規定主動向台南市衛生局通報，不只是「蓋牌」，更形同「吃案」，並批評中央一路護航「賴友友」。台南市政府則發新聞稿反駁，指出台糖已拒收中聯問題油品，依法並非原料端業者，沒有向台南市政府通報的義務；並批評台中市法制局引用《台南市食品安全管理自治條例》第8條主張台糖負有通報責任，是對法條的錯誤解讀與不當延伸。不過，台灣高檢署主任檢察官陳宏達持不同見解，認為若台糖當時掌握的資訊，已達法律所稱「有危害之虞」的程度，依法即可能產生主動通報義務；若尚未達到該程度，也應提出具體、客觀事實說明判斷依據。台中市政府晚間再發布新聞稿表示，台糖今年5月向福懋採購、中聯製造的油品原料，依契約規定，中聯交貨前須提出SGS檢驗合格報告，其中苯駢芘含量須低於2ppb；但台糖5月18日自行送驗後，率先發現該批原料苯駢芘高達14.7ppb，卻未依法通報所在地台南市政府衛生局，僅通知上游廠商中聯及福懋，中聯及福懋也未第一時間向台中市政府通報，因此市府依《食安法》對兩家公司各裁罰最高額300萬元。台中市食品藥物安全處指出，依《食品安全衛生管理法》第7條第5項規定，食品業者發現產品有危害衛生安全之虞時，應立即停止製造、加工、販售及辦理回收，並通報所在地主管機關。食安處表示，經市府綜合查核相關事證及業者陳述後，認定中聯及福懋均未依法即時履行通報義務，違規事實明確；考量兩家公司均屬具規模油脂業者，並綜合資本額、違規情節、產品流向及危害程度等因素，依《食安法》第47條第2款，分別裁處法定最高額300萬元罰鍰。