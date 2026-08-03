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第4次眼牆置換！白海豚颱風越來越弱：暴風圈仍有擴大可能

▲觀氣象看天氣表示，白海豚正在進行第4次眼牆置換，加上受到乾空氣及風切影響，強度呈緩慢減弱趨勢。（圖／觀氣象看天氣）

白海豚北轉機率增加！AI預測恐在台灣附近滯留3天

根據近二年表現最好的AI模式Google-FNV3預測，並以上午8時最新系集資料分析，白海豚路徑出現明顯變化，在於後期「北轉」趨勢漸趨明顯。

▲觀氣象看天氣預測，白海豚會在周五（7日）至周日（9日）會在台灣東北部海域打轉、滯留、南北飄移一段時間，不排除打轉時，向西或西南飄移離台灣較近一些。（圖／NCDR）

白海豚會在周五（7日）至周日（9日）會在台灣東北部海域打轉、滯留、南北飄移一段時間，不排除打轉時，向西或西南飄移離台灣較近一些。

▲氣象署說明，本周前期以午後雷陣雨為主，周五至周日受白海豚颱風外圍環流影響，北台灣、山區降雨較明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚颱風目前路徑持續向西移動，氣象署預估最快在周五（7日）發布海上颱風警報，未來是否會影響台灣天氣仍待觀察。根據氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，依據AI模式預測，根據氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，白海豚正在進行第4次眼牆置換，加上受到乾空氣及風切影響，強度呈緩慢減弱趨勢，目前近中心風速已經來到40m/s，颱風眼牆西側也出現明顯缺口。根據模式資料顯示，此種較為惡劣狀況至少會持續到明（4日）晚，屆時因與季風低壓槽內的94W及95W進行整併，也會獲得一些西南季風水氣，減弱趨勢才有機會趨緩，不過在此期間暴風圈有再略為擴大可能。針對白海豚路徑方面，觀氣象看天氣分析，主要是因在周五（7日）附近，北方有「西風槽」對副高進行打擊，副高也預計會開始減弱東退，惟北轉前由於「導引氣流會明顯減弱」。觀氣象看天氣預測，觀氣象看天氣提到，打轉時距離台灣的遠近是未來關注重點，將干涉到槽線的深度、時間對於副高的打擊程度、以及低壓槽內的其他擾動互動情況，是近幾日需要關注部分，並提到