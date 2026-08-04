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洛杉磯湖人隊與自由球員庫明加（Jonathan Kuminga）的談判已陷入僵局。在自由市場開啟超過一個月後，23歲的庫明加依然未簽約。據報導，在詹姆斯（LeBron James）決定離隊後，湖人就將簽下庫明加視為首要任務，但雙方目前在合約金額與年限上存在巨大分歧，球員陣營希望能得到2000萬美元以上的年薪。NBA內部人士基斯·史密斯（Keith Smith）透露，亞特蘭大老鷹隊（Atlanta Hawks）在今夏拒絕了庫明加價值2430萬美元的球隊選項，但他們對先簽後換抱持開放態度。目前的停滯完全出在庫明加這邊。史密斯表示：「他心裡有一個數字。雖然我不知道確切金額，但聽起來他希望年薪能超過2000萬美元。」據悉，庫明加在幾周前已拒絕了湖人開出的2年2000萬美元合約。身為前樂透區新秀，他希望薪資能盡量貼近原本老鷹隊選項的2400萬美元。史密斯指出，如果庫明加最終只能接受低於2000萬美元的年薪，他會傾向只簽1年短約，以便明年再次投身自由市場。然而問題在於，如果他想加盟湖人等熱門球隊，必須透過先簽後換的方式，而聯盟規定先簽後換的合約長度至少必須為3年。史密斯分析：「這正是他卡住的地方。如果拿不到理想的薪水，他不知道該如何達到目標。他現在面臨艱難抉擇：是接受低薪的長期合約，還是找個地方打完1年短約。」在交易籌碼方面，史密斯表示老鷹隊願意在先簽後換中吃下賈瑞德·范德比爾特（Jarred Vanderbilt）約1300萬美元的合約，但前提是湖人必須附上選秀資產。「老鷹隊並不是真的想要范德比爾特，他們想要的是湖人能提供的3枚二輪選秀籤，或是1枚首輪選秀互換權。」史密斯說道。在今年休賽季接連失去詹姆斯、八村壘（Rui Hachimura）與馬庫斯·史馬特（Marcus Smart）後，湖人的側翼深度受到嚴重打擊。儘管補進了扎伊爾·威廉斯（Ziaire Williams）和馬蒂斯·塞布爾（Matisse Thybulle），湖人仍急需一名能穩定貢獻先發時間的球員。憑藉出色的防守多樣性與運動能力，庫明加無疑是湖人陣容的明顯升級。不過，球隊內部記者普萊斯（Khobi Price）在7月下旬曾報導，湖人與庫明加雙方已經連續數週沒有進行任何進一步的實質談判，這場簽約拉鋸戰恐怕還會持續一段時間。