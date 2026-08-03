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美股主要指數周一（3日）早盤漲跌互見，費城半導體指數大跌367點，記憶體族群再度受到白天韓國股市衝擊，美光跌幅超過5%，台積電ADR則小跌，一度跌破400美元關卡。美股主要指數3日早盤，截止至台灣時間晚間9時45分，道瓊工業指數上漲574點，漲幅1.1%；那斯達克指數上揚219點，漲幅0.87%；標普500指數小漲50點，漲幅0.67%；費城半導體指數大跌367點，跌幅達3%。個股部分，台積電ADR股價一度跌破400美元關卡，早盤小跌1%，輝達也跌破200美元，小跌1%，亞馬遜則延續上周五大漲表現，今日開盤續揚5%；記憶體族群表現低迷，美光下跌5%、SK海力士ADR也跌5%、SanDisk下挫3%。軟體股則走高，微軟和Palantir分別上漲約5%和3%。美股科技股歷經上周四和五的強勁回彈後，今日開盤熄火，加上周一白天韓國股市大跌，台指期夜盤下跌900點。根據CNBC報導，今天是 8 月的第一個交易日，主要股指在經歷了 7 月的劇烈波動後，預計將趨於穩定。本週投資人也將消化一系列勞動市場數據，其中最引人注目的當屬週五公佈的7月非農就業和失業率數據。根據FactSet的普遍預期，美國7月非農業就業人數預計將增加8.75萬人，高於上月的5.7萬人。失業率預計也將小幅上升，從4.2%升至4.3%。