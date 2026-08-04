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洛杉磯道奇隊在美國時間（2日）震撼完成重磅交易，從底特律老虎網羅了連續兩屆榮獲賽揚獎的頂級左投史庫柏（Tarik Skubal）。就在外界以為道奇的補強已經告一段落時，道奇棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）卻暗示球隊可能還有下一步動作，目標將鎖定在「牛棚」與「板凳深度」。在獲得史庫柏後，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）曾表示：「這是一個特殊的年份，我們的目標就是史庫柏，或者什麼都不做。」然而，根據美國知名體育媒體《運動畫刊》（Sports Illustrated）報導，道奇棒球營運總裁佛里曼在週日受訪時透露，球團依然在就多項潛在的交易進行討論。雖然佛里曼坦言，在引進史庫柏之後，要再大幅增加大聯盟名單球員的機率「已經降低」，但他並未把話說死。他強調：「我們總是試圖在專注當下與放眼未來之間取得平衡，直到交易大限前我們都會持續進行評估。」《運動畫刊》指出，如果道奇真的還要進行補強，最受矚目的兩個位置將會是牛棚以及替補野手。道奇這筆交易案，無疑為球隊挑戰聯盟史上首見的「世界大賽三連霸」注入最強心針。美國媒體《紐約郵報》（New York Post）對此直言不諱：「這完全就是富者越富的局面。」《運動畫刊》也撰文表示：「道奇完成這筆超級大交易，等於讓其他球隊最糟糕的噩夢變成了現實。」面對外界排山倒海的「邪惡帝國」批評，道奇總教練羅伯斯顯得相當淡定：「我們似乎總是會面臨這些反彈聲浪，大家都很熱情。但我們對此感覺很好，我們所做的這些，並沒有任何其他球隊是做不到的。」史庫柏預計將在美國時間週二（4日）於客場對戰芝加哥小熊的比賽中，迎來披上道奇戰袍的處女秀。MLB官網分析指出，這筆重磅補強背後還有另一項重要戰略意義：隨著史庫柏這名超級王牌加入先發輪值，道奇將不再需要急迫地要求因左膝發炎而暫停投球的大谷翔平趕緊回到投手丘，能讓他以更從容、更健康的步調進行復健。MLB今年的交易大限為美東時間8月4日下午6點（台灣時間8月5日清晨6點），道奇隊是否會在最後一刻再度出手補強牛棚與板凳，全聯盟都在屏息以待。