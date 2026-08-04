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洛杉磯道奇隊日前震撼發動交易，網羅了連續兩屆榮獲賽揚獎的底特律老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal），為了組成這套劍指世界大賽三連霸的豪華陣容，道奇送出了包含潛力新秀霍普（Zyhir Hope）、萊恩（River Ryan）等在內的三名年輕球員。然而，這筆轟動球界的重磅交易，可能成為引爆明年大聯盟勞資糾紛與封館危機的關鍵導火線。美國知名棒球專欄作家巴斯特·歐尼（Buster Olney）在ESPN的節目中指出，道奇隊這筆重量級補強，看在其他球團老闆眼中，簡直是天上掉下來的禮物。歐尼表示：「在勞資談判逼近之際，有些老闆與高層聽到這筆交易成立，可能會開心得開香檳慶祝。因為這正好能當作絕佳的論據與實例，用來證明『大聯盟存在嚴重的戰力不均衡問題』。」大聯盟現行的勞資協議即將於12月1日到期，目前官方、球團老闆與球員工會之間針對新版協議的談判陷入僵局。外界普遍預估，明年球季不僅可能發生老闆單方面封鎖球場的「封館」，甚至不排除爆發33年來首見的球員罷工危機。美國廣播公司（FOX）指出，雙方談判最大的分歧點，在於球團老闆強烈要求導入「硬薪資帽（Salary Cap，限制球隊薪資總額上限）」，而這項提案遭到球員工會的全面拒絕。根據美聯社統計，本季開幕時，全聯盟薪資總額最高的道奇隊高達4億1520萬美元，是墊底的邁阿密馬林魚隊（8180萬美元）的5.1倍之多。美聯社悲觀地指出：「資金雄厚的大城市球團壟斷了頂級球員、金錢，甚至近年來的冠軍頭銜，球界正陷入死胡同，而小市場球隊則被遠遠拋在後頭。」道奇隊不斷擴張的「金錢帝國」，恐將成為資方強推薪資帽的最強催化劑。在這場史庫柏爭奪戰中，紐約洋基也是極力爭取的買家之一。據紐約體育台《SNY》報導，洋基曾收到老虎隊「2名大聯盟球員+2名潛力新秀」的高昂開價，就在洋基認真評估並準備談判時，卻被道奇捷足先登。洋基評論員傑克·柯瑞（Jack Curry）感嘆，老虎隊在交易大限前這麼早就做出決定，讓洋基錯失了追加籌碼的機會，直言這是「對洋基非常不利的結果」。面對外界批評道奇「破壞球界生態」、「惡之帝國」等聲浪，道奇棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）則是在受訪時強烈反擊。佛里曼強調：「我強烈反對這種說法。球隊之所以能有這樣的補強，是因為每天有5萬名熱情球迷進場支持，加上球員們為爭取世界第一所付出的努力。」他表示，能拿得出這些優質的潛力新秀去交易，全是仰賴球團在球探與農場培育上的長期努力，並非單純的金錢堆疊。同時他也期盼，隨著史庫柏的加入，球隊能以最完整的健康戰力迎接季後賽的考驗。