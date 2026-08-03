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媒體報導，包租代管業者兆基屋管集團相關子公司趙姬投資、寄居蟹管理顧問，爆發公司債無法正常兌付，並有187名投資人組成自救會，引發外界關注。對此，兆基屋管今（3）日下午發布四點聲明，強調公司為依法設立的獨立法人，財務、會計、資金及營運管理皆獨立運作，租賃住宅服務維持正常，客戶權益不受任何影響。兆基屋管目前全台代管租戶數約3萬戶，2024年獲宏碁集團投資，近年積極規劃上市（IPO）。不過，在上市規劃期間，媒體披露原董事長李建成涉及百億元資金缺口爭議，另寄居蟹管理顧問負責人林佑任也遭點名涉入。兆基屋管表示，李建成已於7月29日辭去公司所有職務，董事會並於7月30日完成新任董事長推選，由中華不動產仲裁協會理事長、兆基房管理事王進祥接任，以確保公司治理、財務及行政事務順利銜接。兆基屋管指出，公司將持續秉持誠信經營原則，善盡公司治理責任，維護客戶權益，並持續專注於租賃住宅服務。若外界對事件有任何疑問，可撥打公司免付費客服專線0800-666-444洽詢。