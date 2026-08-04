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今天天氣：北台灣破36度 全台多雲到晴

▲本周天氣依舊高溫炎熱，各地白天可以來到33至36度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

▲氣象署說明，本周前期以午後雷陣雨為主，周五至周日受白海豚颱風外圍環流影響，北台灣、山區降雨較明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明天天氣：大台北降雨機率增加 午後山區有大雨

一周天氣：白海豚颱風逼近 周末注意豪雨

▲白海豚颱風路徑預估會持續往西，周五通過沖繩附近，周六開始路徑不確定性高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署表示，明（4）日水氣增多，北台灣降雨機率增加，白海豚颱風（國際命名DOLPHIN）則持續西進，周六（8月8日）路徑最為關鍵，若太平洋高壓較強，颱風將西進中國，若高壓減弱，則可能北轉朝韓國前進，周五（8月7日）起颱風外圍環流影響台灣，西半部降雨機率升高，北部山區恐有豪雨，氣象署也可能在周五發布海上警報。8月4日今天的天氣，氣象署指出，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區有零星降雨機率，感受大致高溫炎熱，午後中南部、花東、各山區有局部短暫雷陣雨，清晨西半部有零星短暫陣雨。氣溫方面，各地高溫為32至35度，尤其新竹以北、中南部近山區及花蓮局部會來到36度或以上，且近中午前後紫外線偏強，外出務必做好防曬並多補充水分。竹苗、宜蘭、花東、澎湖北部、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門環境部提及，環境風場偏東北風至北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。8月5日明天的天氣，氣象署說明，台灣位處大範圍低壓帶西側，環境轉偏東北風到北風、水氣增多；迎風面降雨增多，北部有局部短暫陣雨，宜蘭也有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部、山區有局部短暫雷陣雨，且對流發展較旺盛，山區有局部大雨發生的機率。氣象署提及，白海豚颱風路徑預估會持續往西，周五通過沖繩附近，周六開始路徑不確定性高，如果高壓較強，會一路往西通過北部海域，並進入中國；若高壓較弱，則有機會北轉朝韓國前進，考量到環流較大，氣象署可能在周五下半天發布海上警報，陸上警報的機率較低一些。周末兩天白海豚颱風及外圍環流影響，北部、中部山區有陣雨，北部山區有局部大雨或豪雨，北部及中部山區有局部大雨發生的機率，中南部、東北部及其他山區有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨。