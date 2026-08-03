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▲白海豚颱風歐洲AIFS系集路徑預測。（圖／polarwx）

▲白海豚颱風Google AI FNV3系集路徑預測。（圖／polarwx）

▲歐洲模式（ECMWF）於3日晚間針對白海豚颱風的系集路徑預測。（圖／smca.fun）

日本專家：白海豚影響沖繩時間可能拉長

白海豚颱風對台灣影響程度是大是小？專家指有「2個關鍵點」

今年第13號颱風「白海豚」目前已朝正西方向前進，預計將在本週四到週五接近日本沖繩本島，目前歐洲模式與AI路徑預測呈現不同局面，且AI路徑預報在後期呈現「開花」狀態，對於路徑掌握信心度仍不高。日本民間氣象單位提醒，白海豚路徑將對沖繩造成極大威脅，尤其本周後期速度放慢，將可能讓影響時間變長。根據日本氣象廳晚間最新觀測資料顯示，白海豚颱風中心位置在北緯25.1度，東經145.7度，以每小時25公里速度朝西北西移動，預計接下來三到四天都將朝向正西方向前進，8月7日將來到沖繩那霸上空，且速度將逐漸放慢；到8月8日，颱風速度更有緩慢滯留的可能性。根據今日晚間最新的，歐洲中期天氣預報中心研發的人工智慧氣象預報系統AIFS系集預報顯示，白海豚颱風路徑來到東海上空後相當發散，主要呈現北轉和持續西行兩大路徑，AI主觀預報則認為以北轉機會稍高，但變動空間仍大。Google AI FNV3路徑預測與AIFS的預測接近，同樣是來到東海後呈現撲朔迷離的路徑，仍未有定見，且與AIFS系集路徑相比，較靠近中國東部沿海以及台灣北部海面一些。歐洲傳統數值模式系集則多以西行路徑為主，預測白海豚颱風將一路西行到浙江與福建一帶沿海，較靠近台灣北部海面。由於白海豚颱風路徑對沖繩地區威脅最大，日本氣象新聞公司（Weathernews）專家提醒，颱風將繼續向西移動，預計於 6 日（週四）以強勁勢力接近沖繩的大東島地方；7 日（週五）則進一步逼近沖繩本島地方及奄美地方。隨著颱風逼近，當地可能出現強風雨及巨浪，航班與鐵路、船班等交通運輸恐受影響。旅客請密切留意最新的颱風及交通動態。此外，預測颱風移動速度在沖繩附近將放緩，惡劣天氣恐持續較長時間，呼籲盡早做好防颱準備。 至於5天之後的預測路徑誤差仍較大，模擬結果存在較高的不確定性。台灣天氣風險公司資深顧問吳聖宇也指出，白海豚對台灣的影響程度還沒辦法確定，預報尚未能看到明確的趨勢，但能關注的關鍵點大概有2個，第一是到週五(7日)之前颱風的移動速度，若無意外，週五(7日)應該就要來到琉球那霸附近，如果速度更快的話，甚至已經要越過那霸開始進入東海海域，也就是颱風速度越快，就可能會衝到越西邊的位置。第二是8~9日之間中國東北到日本海一帶西風槽東移對於太平洋高壓影響的程度，目前各預報模式，不論傳統物理模式或是AI調整模式都有看到這樣情況，但是對於高壓東退的程度就有比較大的落差。如果高壓退得多，在8~9日之間颱風就會先放慢，然後再逐漸大角度北轉，趨向長江口或以北區域，對台灣來說就是在家門口緊急轉彎，影響程度會稍微小一些。相對的，如果高壓退得少，甚至槽後暖脊很快的東移疊加上來，那麼颱風就可能會繼續保持相對比較西北西的路徑趨向浙江沿海，對台灣的風雨影響程度會比較大。他指出，有趣的是，這次不論是傳統物理模式或是AI調整模式彼此陣營內都是不一致的狀態，系集模式普遍都呈現過了琉球群島後就開花的狀態，也更增加預報的不確定性跟困難度。