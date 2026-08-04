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▲小S（左）和三名女兒的感情都非常好，右為二女兒Lily。（圖／小S IG＠elephantdee）

小S（徐熙娣）和老公許雅鈞結婚邁入第21年，育有大女兒Elly（許曦文）、二女兒Lily（許韶恩）、三女兒許老三（許曦恩），今（3）日有不少網友在台東萬家福巧遇小S一家人，忍不住發文驚嘆：「二女兒本人美的像仙女...」一名網友在社群平台發文透露，自己的女兒在萬家福吃爭鮮，偶然見到小S和家人，附上的照片，可見綜藝天后穿白襯衫內搭黑色背心，肩背愛包，看似正在跟女兒Lily說話，18歲Lily一頭及腰長髮垂落，著平口上衣小露香肩，母女倆都沒有任何偽裝，看起來相當自在。另一位網友形容小S母女「真的美的像仙女一樣，超有氣質，遠遠看到都忍不住多看幾眼」，指出自己很想留下紀念，但還是沒有勇氣跟S家要求合照，「能夠巧遇是今天最開心的事了！」其他網友看了照片留言：「女兒超高超漂亮的耶」、「二女兒光芒藏不住」、「二女兒真的好優雅！」小S長女Elly近期在Netflix影集《聰明鎮》飾演「蛞蝓少女」，首度挑戰演戲，二女兒Lily因為空靈氣質與精緻五官成為時尚圈寵兒，經常接拍品牌廣告和雜誌，不過據S家親近友人透露，兩人皆對未來的人生有明確規劃，將演藝活動視為階段性的體驗，未來並不想接棒媽媽成為全職藝人，反而都對創業經商比較有興趣。