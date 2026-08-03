我是廣告 請繼續往下閱讀

▲巨人29歲後援投手基利安也轉隊至費城人，他本季為巨人出賽45場、拿下3勝6敗、8次救援成功，防禦率4.26。（圖／美聯社／達志影像）

根據大聯盟官網最新報導，費城費城人正式啟動2筆交易，從舊金山巨人換來曾三度榮獲打擊王、本季成績再創生涯顛峰的厄萊茲（Luis Arraez）與後援投手基利安（Caleb Kilian），代價是農場第4名潛力新秀馬奎茲（Ramon Marquez）與右投手蓋爾（Marty Gair），此外，費城人還與大都會交易來主力後援雷利（Brooks Raley）。費城人本季持續以世界冠軍作為目標，但近13戰狂輸9場、近況相對糟糕，但59勝53敗仍在國聯東區排名第2，如今再度當買家，期盼厄萊茲到來挽救低迷的打擊火力。現年29歲的厄萊茲過去曾4度入選全明星賽、三度榮獲打擊王，被稱作當代打擊機器，歷經去年相對低潮賽季，今年轉戰巨人後打出回春身手，105場比賽中打擊率高達3成24，排名國聯第一，另有4轟、43分打點與10次盜壘，且為人詬病的防守也有長足進步，成為交易截止日前的大魚。費城人為了找來厄萊茲，送出農場排名第4的新秀、20歲右投手馬奎茲，以及另一位小聯盟投手蓋爾。馬奎茲本季待在1A、高階1A合計12場出賽中有11場先發，累積6勝1敗、防禦率僅1.68，蓋爾則為3勝3敗、6次救援成功，防禦率為4.50。除了補強打線，費城人同時補進2位後援投手備戰季後賽，在厄萊茲交易案一起來到費城的，還有29歲後援投手基利安。他本季為巨人出賽45場、拿下3勝6敗、8次救援成功，防禦率4.26。另外費城人也與大都會啟動交易，用農場排名第27的新秀史派克曼（John Spikerman），換來主力後援雷利。這位38歲資深投手，本季出賽45場拿到5勝5敗、防禦率僅1.96。