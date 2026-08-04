我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普取消原定對伊朗的大規模打擊，國際油價、美債殖利率下跌，加上科技股在8月的第一個交易日普遍反彈，美股週一全面收紅，道瓊工業指數勁揚近700點，刷新收盤紀錄。綜合《CNBC》等外媒報導，科技股在7月普遍呈現動盪趨勢，當時投資人對企業在AI領域的支出感到疑慮，一度出現大規模拋售潮、獲利了結的情況，而週一的股市走勢，似乎標誌著科技股迎來逆轉。Argent Capital Management的投資組合經理艾勒柏克（Jed Ellerbroek）認為，隨著大型科企陸續公布亮眼的獲利數據，科技股重獲投資人青睞，雲端運算佔據了相當有利的地位，半導體行業也繼續保持快速增長：「市場已經意識到，大型科技公司的資本支出將帶來可觀的投資回報。儘管半導體和資料數據領域的資本支出，在第2季度翻了一倍甚至更多，但基本事實始終未變，那就是對加速計算的需求遠超供應，而且這種缺口並未縮小。」3日收盤，美股道瓊工業指數上漲693.38點或1.32%，報53178.41點；那斯達克指數上漲540.04點或2.13%，報25913.90點；標普500指數上漲110.78點或1.48%，報7600.50點；費城半導體指數上漲119.28點或1.05%，報11430.35點。油價部分，因美國暫緩對伊朗的攻擊，西德州原油（WTI）跌5.11%，每桶報80.34美元；布蘭特原油期貨跌4.73%，每桶報83.77美元。至於焦點個股，亞馬遜週一收漲近4.6%，市值首次突破3兆美元里程碑；Meta、Alphabet及微軟，股價升幅介於4.4%至6%左右，但蘋果公司則挫約1.8%。此外，美國聯邦航空管理局（FAA）批准波音737 Max 7的適航認證，激勵波音股價彈升8%，為升幅最大的道指成份股。