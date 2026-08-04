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▲譚以欣手上的刺青和老公的一樣。（圖／翻攝自IG@oliviawawa）

「最美老闆」譚以欣的丈夫徐子翔在年初時輕生過世，而他是台玻集團總裁夫人徐莉玲的兒子，消息傳出後，譚以欣悲痛發聲，有人發現她在白色情人節當天公開手腕刺青，寫著象徵命運之愛的拉丁語「Amor Fati」，似乎和老公有著同樣的刺青。譚以欣在白色情人節當天分享手腕的刺青，寫著象徵命運之愛的拉丁語「Amor Fati」，她並寫下文字「We once talked about it. Now we have matching tattoos.（我們曾經討論過這件事，現在我們有了一樣的刺青）。」字裡行間滿滿對丈夫的愛意，然而，在徐子翔過世的消息公開後，譚以欣也在IG發文，坦言過去和丈夫一起面對各種委屈與不平，「你選擇先離開，我則只能選擇安靜。」事實上，徐子翔在結婚時才說，自己活到49歲才找到真愛，沒想到如今卻天人永隔。譚以欣於2024年1月與徐子翔登記結婚，是G-PLUS手機的千金。她與徐子翔皆有赴美求學背景，因相似的人生經歷而相戀，雙方交往半年就認定彼此，外界也認為兩人家世背景十分登對，當時徐子翔更向譚以欣甜蜜告白「終於找到生命中無條件的愛。」