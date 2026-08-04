美國總統川普當地時間週一表示，因為伊朗衝突導致油價波動並上升，知名石油公司埃克森美孚（Exxon Mobil）、雪佛龍（Chevron）因此賺得盆滿缽滿，直言：「我不喜歡這樣」，認為這些油企應該降低油價，將部分獲利回饋給消費者。
根據財經外媒《CNBC》報導，川普當天向媒體表示，得益於供應短缺，近期原油價格攀升，石油公司獲得龐大利潤，甚至有點賺太多，直接點名表示：「雪佛龍賺太多了，埃克森美孚也賺太多了，他們應該把部分獲利還給民眾，而且最好降低零售價格、消費者支付的價格。」
被點名的2家公司上週剛公布最新季度財報，受惠於油價大漲，獲利雙雙大幅成長。其中，雪佛龍第2季淨利達120億美元，比起去年同期的25億美元，暴增近400%；至於埃克森美孚則獲利145億美元，也比去年同期的71億美元，增加1倍以上。
報導指出，美國原油價格自2月28日美國、以色列聯手對伊朗發動攻擊以來，已累計上漲約20%。伊朗試圖封鎖全球能源運輸要道-荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），造成全球原油供應大幅受阻，也引發市場擔憂，進而推升國際油價。數據顯示，今年4月至6月期間，美國西德州原油（WTI）期貨平均收盤價約為每桶92美元，比第1季高出約27%。
國價油價攀升，連帶使美國國內汽油價格走高，據美國汽車協會（AAA）統計，全美普通汽油平均價格，4日來到每加侖4.10美元，比起戰爭爆發前、2月27日的2.98美元，上漲近40%，民眾生活負擔無疑被加劇了。
在川普發表相關言論後，石油股承壓，雪佛龍股價下跌近2%，埃克森美孚也小幅走低。不過，分析人士補充道，這2家公司的股價，當天本來就受到國際油價下跌影響，主因是市場預期美國、伊朗有機會透過談判，避免衝突進一步升級，導致國際油價下滑。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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被點名的2家公司上週剛公布最新季度財報，受惠於油價大漲，獲利雙雙大幅成長。其中，雪佛龍第2季淨利達120億美元，比起去年同期的25億美元，暴增近400%；至於埃克森美孚則獲利145億美元，也比去年同期的71億美元，增加1倍以上。
報導指出，美國原油價格自2月28日美國、以色列聯手對伊朗發動攻擊以來，已累計上漲約20%。伊朗試圖封鎖全球能源運輸要道-荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），造成全球原油供應大幅受阻，也引發市場擔憂，進而推升國際油價。數據顯示，今年4月至6月期間，美國西德州原油（WTI）期貨平均收盤價約為每桶92美元，比第1季高出約27%。
國價油價攀升，連帶使美國國內汽油價格走高，據美國汽車協會（AAA）統計，全美普通汽油平均價格，4日來到每加侖4.10美元，比起戰爭爆發前、2月27日的2.98美元，上漲近40%，民眾生活負擔無疑被加劇了。
在川普發表相關言論後，石油股承壓，雪佛龍股價下跌近2%，埃克森美孚也小幅走低。不過，分析人士補充道，這2家公司的股價，當天本來就受到國際油價下跌影響，主因是市場預期美國、伊朗有機會透過談判，避免衝突進一步升級，導致國際油價下滑。
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