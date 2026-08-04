湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的漫威電影《蜘蛛人：重生日》以3.6億美元（約117億元台幣）的票房超越《復仇者聯盟：終局之戰》的3.57億美元，刷新了北美影史開片紀錄，台灣首週則開出新台幣1.73億元的佳績，截至目前全球票房已達9.27億美元（約300億元台幣）。

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蜘蛛人破紀錄！全球賣破9.27億美元

「開片紀錄」最常指電影首映日或首週末的票房成績紀錄，根據美聯社報導，《蜘蛛人：重生日》的票房超出預期，就連台灣7月29日上映後，5天就開出新台幣1.73億元的好成績。

然而，《復仇者聯盟：終局之戰》在北美開片票房是3.57億美元，從未有電影超越它，截至目前全球票房已達9.27億美元（約300億元台幣），並登上全球67個市場票房冠軍，這個暑假在《復仇者聯盟：終局之戰》、《奧德賽》的組合下，帶動了美國和加拿大戲院的人潮，所有電影院單一週末票房合計為4.3億美元，相當驚人。

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...