我是廣告 請繼續往下閱讀

湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的漫威電影《蜘蛛人：重生日》以3.6億美元（約117億元台幣）的票房超越《復仇者聯盟：終局之戰》的3.57億美元，刷新了北美影史開片紀錄，台灣首週則開出新台幣1.73億元的佳績，截至目前全球票房已達9.27億美元（約300億元台幣）。「開片紀錄」最常指根據美聯社報導，《蜘蛛人：重生日》的票房超出預期，就連台灣7月29日上映後，5天就開出新台幣1.73億元的好成績。然而，《復仇者聯盟：終局之戰》在北美開片票房是3.57億美元，從未有電影超越它，截至目前全球票房已達9.27億美元（約300億元台幣），並登上全球67個市場票房冠軍，這個暑假在《復仇者聯盟：終局之戰》、《奧德賽》的組合下，帶動了美國和加拿大戲院的人潮，所有電影院單一週末票房合計為4.3億美元，相當驚人。