美國總統川普當地時間2日曾宣布，美伊將於3日恢復談判，卻遭伊朗否認，雙方談判再次卡關。川普隨後於自家社交平台發文，批評伊朗領導層「虛偽至極」，警告若伊朗不同意達成協議，就將面臨「斬首」，形容這是伊朗簽署協議前的「最後機會」。
根據《CNN》報導，川普週一在Truth Social網站上直球批評，「伊朗領導層真是虛偽至極！」聲稱他們明明就有要求會面，有些人甚至會用「乞求」也不過分，但會談開始了、近期還安排了更多會談，伊朗高層卻公開且自豪的宣稱，根本沒有與美國進行任何討論，他們只和阿曼打交道，然後又老調重彈，聲稱要強力控制荷姆茲海峽，可事實上，荷姆茲海峽早已完全處於美國海軍，以及美國的封鎖之下。
川普並指出，除非美伊達成協議，或者伊朗投降，否則任何訊息都無法傳達給伊朗、無人能突破美軍封鎖，無論伊朗是否願意承認，美國實際上是在討論如何解決他們幾十年來造成的問題，答案很簡單，就是伊朗永遠不會擁有核武。
不只在社群上放話，川普當天在白宮橢圓形辦公室也向傳媒表示，美國是應伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及卡達等國的要求而談判，這次之所以取消原定的大規模打擊行動，是因為想在「斬首」之前，給伊朗最後一次機會。
川普並表示，與伊朗的談判將會迅速進行，他預計荷姆茲海峽可能在週二（4日）全面開放，這是協議的第一階段。至於與伊朗的第二階段談判，議題則是伊朗無核化，美國對此態度堅定，伊朗就是不能擁有核武。
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川普並指出，除非美伊達成協議，或者伊朗投降，否則任何訊息都無法傳達給伊朗、無人能突破美軍封鎖，無論伊朗是否願意承認，美國實際上是在討論如何解決他們幾十年來造成的問題，答案很簡單，就是伊朗永遠不會擁有核武。
不只在社群上放話，川普當天在白宮橢圓形辦公室也向傳媒表示，美國是應伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及卡達等國的要求而談判，這次之所以取消原定的大規模打擊行動，是因為想在「斬首」之前，給伊朗最後一次機會。
川普並表示，與伊朗的談判將會迅速進行，他預計荷姆茲海峽可能在週二（4日）全面開放，這是協議的第一階段。至於與伊朗的第二階段談判，議題則是伊朗無核化，美國對此態度堅定，伊朗就是不能擁有核武。
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