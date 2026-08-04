中央氣象署今（4）日凌晨3時發布豪、大雨特報表示，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日清晨至上午嘉義縣有局部大雨或豪雨，台中至嘉義及南投地區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區請慎防坍方及落石。
🟡大雨特報
📌影響時間：4日清晨至上午
📍豪雨：嘉義縣
📍大雨：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市
周三、周四水氣增加！白海豚颱風外圍雲系接近 周末防豪雨
氣象署表示，今日受到對流發展旺盛影響，基隆北海岸及大台北山區整天都有零星降雨機會，午後則以中南部、花蓮、台東及各地山區容易出現局部短暫雷陣雨；另外，清晨至上午中南部也可能有局部降雨發生。
周三、周四北部及宜蘭降雨機率將逐漸增加，局部地區有零星降雨，午後中南部及各山區仍易出現短暫雷陣雨，其中山區有局部大雨發生的可能；中南部在清晨至上午時段，同樣有局部降雨機率。
到了周五，隨著白海豚颱風外圍雲系逐步接近台灣，北部降雨機率進一步提高；宜蘭以及中南部也有零星降雨的可能，各地山區午後仍可能出現局部短暫雷陣雨。
受到白海豚颱風外圍環流影響，周六、周日各地有降雨機率，降雨重點集中在北部及中部山區，其中北部山區有局部豪雨發生機率，北部及中部山區也需留意局部大雨。隨著颱風逐漸遠離，下周一雨勢主要集中在西半部及宜蘭地區，花蓮、台東降雨則較為零星。
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📌影響時間：4日清晨至上午
📍豪雨：嘉義縣
📍大雨：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市
氣象署表示，今日受到對流發展旺盛影響，基隆北海岸及大台北山區整天都有零星降雨機會，午後則以中南部、花蓮、台東及各地山區容易出現局部短暫雷陣雨；另外，清晨至上午中南部也可能有局部降雨發生。
周三、周四北部及宜蘭降雨機率將逐漸增加，局部地區有零星降雨，午後中南部及各山區仍易出現短暫雷陣雨，其中山區有局部大雨發生的可能；中南部在清晨至上午時段，同樣有局部降雨機率。
到了周五，隨著白海豚颱風外圍雲系逐步接近台灣，北部降雨機率進一步提高；宜蘭以及中南部也有零星降雨的可能，各地山區午後仍可能出現局部短暫雷陣雨。
受到白海豚颱風外圍環流影響，周六、周日各地有降雨機率，降雨重點集中在北部及中部山區，其中北部山區有局部豪雨發生機率，北部及中部山區也需留意局部大雨。隨著颱風逐漸遠離，下周一雨勢主要集中在西半部及宜蘭地區，花蓮、台東降雨則較為零星。