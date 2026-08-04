中度颱風白海豚持續朝台灣北方海域接近，中央氣象署最新120小時暴風侵襲機率顯示，基隆、台北、新北、桃園、宜蘭及連江等6縣市暴風侵襲機率皆突破3成，其中基隆市36%最高。氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，若依Google AI模式預測，颱風將朝中國華中外海轉往韓國，屆時台灣以強風、長浪影響較明顯。白海豚預估將於父親節前後最接近台灣，周五起西半部降雨增加，周六至下周一北部及中部山區將有持續降雨，北部山區須留意局部大雨甚至豪雨。
白海豚父親節最接近台灣！6縣市暴風侵襲機率逾3成
中央氣象署最新公布「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，中度颱風白海豚逐步接近台灣北方海域，已有6個縣市暴風侵襲機率突破3成，其中基隆市以36%居冠，台北市34%、新北市33%、桃園市32%，宜蘭縣及連江縣皆為31%。
根據中央氣象署今（4）日凌晨2時最新觀測，白海豚中心位於台北東方約2280公里海面，以每小時21公里速度向西前進。中心附近最大風速每秒40公尺、相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺、達15級風，7級暴風半徑320公里、10級暴風半徑160公里；預估5日凌晨2時將移至台北東方1790公里海面。
白海豚逼近「風浪影響大於降雨」！林得恩：8月8日是關鍵轉折
氣象專家林得恩表示，根據Google AI（FNV3）最新系集模式分析，白海豚未來路徑將逐漸由偏西轉為西北西，並於周六（8日）大角度北轉，沿著環境駛流場經中國華中地區外圍，再朝韓國方向前進。
若白海豚颱風依此路徑發展，對台灣影響將以風勢及長浪較為明顯，降雨相對有限，尤其北部及東北部首當其衝，且影響時間也會較短。
林得恩分析，由於環境條件持續調整，白海豚後續路徑仍有變數。周五（7日）起太平洋高壓開始東退，颱風將沿高壓西南側至西側邊緣移動，因此速度明顯放慢，而周六（8日）將成為影響路徑的重要轉折點。
目前評估，周五至周六台灣附近風力將逐漸增強，各海域平均風可達5至7級，陣風8至9級以上。浪高方面，周三（5日）北部、東半部及巴士海峽海面約1.5至2.5公尺；周四（6日）起除台灣海峽外，其餘海域浪高都有機會增至3公尺以上，提醒民眾避免海上活動。
氣象署：周五可能就發布海警！ 周末北部山區慎防豪雨
氣象署表示，由於白海豚暴風半徑廣闊，最快周五（7日）下半天就可能發布海上颱風警報。颱風接近琉球群島後，西半部降雨將逐漸增加，北部有局部短暫陣雨，宜蘭及中南部也有零星降雨機會，午後各地仍可能出現局部陣雨。
到了周六至下周一（8日至10日），白海豚將最接近台灣，且有北轉趨勢，北部及中部山區將出現持續性降雨，其中北部山區有局部大雨或豪雨發生機率，其餘地區也可能出現局部短暫陣雨。
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中央氣象署最新公布「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，中度颱風白海豚逐步接近台灣北方海域，已有6個縣市暴風侵襲機率突破3成，其中基隆市以36%居冠，台北市34%、新北市33%、桃園市32%，宜蘭縣及連江縣皆為31%。
白海豚逼近「風浪影響大於降雨」！林得恩：8月8日是關鍵轉折
氣象專家林得恩表示，根據Google AI（FNV3）最新系集模式分析，白海豚未來路徑將逐漸由偏西轉為西北西，並於周六（8日）大角度北轉，沿著環境駛流場經中國華中地區外圍，再朝韓國方向前進。
若白海豚颱風依此路徑發展，對台灣影響將以風勢及長浪較為明顯，降雨相對有限，尤其北部及東北部首當其衝，且影響時間也會較短。
目前評估，周五至周六台灣附近風力將逐漸增強，各海域平均風可達5至7級，陣風8至9級以上。浪高方面，周三（5日）北部、東半部及巴士海峽海面約1.5至2.5公尺；周四（6日）起除台灣海峽外，其餘海域浪高都有機會增至3公尺以上，提醒民眾避免海上活動。
氣象署：周五可能就發布海警！ 周末北部山區慎防豪雨
氣象署表示，由於白海豚暴風半徑廣闊，最快周五（7日）下半天就可能發布海上颱風警報。颱風接近琉球群島後，西半部降雨將逐漸增加，北部有局部短暫陣雨，宜蘭及中南部也有零星降雨機會，午後各地仍可能出現局部陣雨。
到了周六至下周一（8日至10日），白海豚將最接近台灣，且有北轉趨勢，北部及中部山區將出現持續性降雨，其中北部山區有局部大雨或豪雨發生機率，其餘地區也可能出現局部短暫陣雨。