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顧立雄：美軍協助台灣防衛能力 外界只看到部分情況

國防部：國軍實戰訓練持續精進 也不只跟美國學習

國軍「漢光42號」演習將於明（5）日登場，而近年國軍各項演訓中，常可見美方人員到場協助與觀摩，被外界稱為「美語老師」。《NOWNEWS 今日新聞》去年也曾目擊退役美軍來台觀摩漢光演習，不過，國軍官方對相關議題多以「不予評論」或「涉外軍事交流依例不予證實」回應。然而，國防部長顧立雄近日罕見鬆口，直言台美軍事合作與交流「比大家想像的還要多」，民眾所看到的「美語老師」只是其中一部分。顧立雄近期接受媒體聯合專訪表示，台美長期維持緊密且多元的軍事交流，美軍太平洋司令部在各層面協助台灣提升防衛作戰能力，民眾所看到的「美語老師」只是部分情況，很多交流並不一定會被外界看到，但相關細節他不便多談。他也感謝美軍太平洋司令部長期維繫印太和平與安全，並協助台灣強化防衛作戰能力。同一專訪中，戰規司長黃文啟也表示，軍事交流無法公開說明，但國軍每年都有赴美接受各軍種、兵科及學校訓練，外界可從近年部隊操演方式的改變，看出國軍在實戰化訓練上的進步，這些成果沒有辦法全部攤在檯面上。國防部發言人孫立方則表示，漢光演習每年都持續精進，但不能說都是跟「美語老師」學的，而是吸收各國實戰經驗，並結合國軍備戰需求進行調整，包括實戰化訓練、去中心化及分散式指揮管制等；以今年漢光42號演習驗證戰場醫療能量及動員生產轉換等課目為例，也是依據台灣防衛作戰需求與敵情變化所規劃，並非單純由美方指導。