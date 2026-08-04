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中國7月31日公布「國務院關於出境入境管理的規定」，自9月15日起施行。內容除了提醒中國公民，關注國外安全提醒及旅遊目的地安全風險提示，以及會被限制出入境的違法情事之外，也提到中國公民若違反出口管制、技術進出口管理等規定，可能危害國家產業安全、技術安全，國務院商務等相關主管機關也可決定不准其出境。對此，中國民運人士王丹表示，強化管控的背後，不排除是其實中共對於危機感的覺察，還有自信的欠缺。王丹在臉書粉專發文，認為中國頒布出境入境管理規定，原因絕不是因為統治者江山穩固、充滿自信；反之，背後流露出的，其實是忐忑不安的心情，是一種危機感與自信的欠缺。王丹分析，管制技術出國的部分，或許還有經濟戰略上的考量，但管制資金和人流，就不僅僅是經濟考量，恐怕是當局不願意看到這幾年的「潤」的趨勢愈演愈烈，擔心自由進出帶來的流失潮，將衝擊政權穩定，而閉關鎖國也是擔心國內的人會聽到外面不一樣的聲音。王丹直言，過去只是封鎖網路翻墻, 現在連肉身翻牆都要限制，不是一個自信的政權會做的事，真正強大的治理，靠的不是「堵」，而是「疏通」，中共堵得住別人的路，未必能留下人心，威脅不讓人走，本身暴露的是對統治危機的恐慌，因為只有恐慌才會如此蠻橫。管控的強化，表面看是政權的強大，背後真正顯現出來的，正是無法掩飾的危機感與自信流失。