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▲亞莉安娜暴瘦到肋骨線條超明顯，引發外界擔憂。（圖／翻攝自YouTube@ArianaGrande）

美國流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）在上個月31日公開新歌〈Petal〉MV，並在其中飾演要試鏡的女演員。不料穿著露肩低胸上衣的她，竟直接暴瘦成皮包骨，不僅雙頰凹陷、就連肋骨線條都超明顯，讓外界都非常擔心她的健康狀態。而亞莉安娜的代表也於昨（3）日宣布，她在結束《Eternal Sunshine Tour》的巡演後，將暫停公開活動，並退出原定於明年演出的音樂劇《畫舫璇宮（Sunday in the Park with George）》。亞莉安娜代表在昨日宣布她在完成9月1日的最終場巡演後，「將暫時退出公共視線」，聲明中也進一步指出亞莉安娜期待以健康又快樂的方式，完美結束這次巡演，並表示因為亞莉安娜一直以來都受到外界審視，所以需要好好休息，「暫時停止露面、遠離公眾視線。」除此之外，她也將退出原定在明年與《魔法壞女巫》搭檔強納森貝利（Jonathan Bailey）演出的倫敦音樂劇《畫舫璇宮》，製作方也表示：「這不是個簡單的決定，所以我們充分的理解她。」並透露音樂劇會按照原定計畫在明年夏季展開，將會在之後宣布新的出演演員。