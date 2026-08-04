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在大聯盟交易大限前夕，多倫多藍鳥隊發動多筆交易進行陣容大洗牌，其中效力長達4.5年的當家王牌右投高斯曼（Kevin Gausman）被打包送往芝加哥小熊隊。面對突如其來的離隊消息，深愛多倫多的高斯曼難掩悲傷情緒，在飛機上與隊友抱頭痛哭。同在交易大限前被送往休士頓太空人隊的外野手瓦修（Daulton Varsho）透露，當他們得知交易消息時，休息室與飛機上充滿了複雜的情感。瓦修在抵達休士頓後受訪表示：「昨晚在飛機上聽到高斯曼被交易的消息時，我們情緒都崩潰了。他跟我還有史普林格（George Springer）一起掉下了眼淚。」高斯曼自2022年球季前與藍鳥隊簽下一份5年1.1億美元的合約以來，不僅成為藍鳥隊史最具代表性的自由球員簽約之一，去年更帶領球隊一路闖進世界大賽第7戰。他在多倫多效力了4.5個賽季，無論在球場上或社區中都深受球迷與隊友愛戴。由於藍鳥隊本季戰績不佳，加上35歲的高斯曼合約即將到期，藍鳥隊總經理阿特金斯（Ross Atkins）決定在季後放人前換回資產。藍鳥隊將高斯曼送往小熊隊，換取3A外野手貝特曼（Brett Bateman）與1A內野手蘇西森（Ty Southisene）。高斯曼本季戰績為5勝10敗、防禦率4.38，並送出127次三振。儘管近期狀態略有起伏，但他擁有一手絕妙的指叉球，生涯在季後賽14場出賽中繳出防禦率3.83的優異成績，能為正在衝刺季後賽的小熊隊注入資深的先發輪值戰力，與今永昇太（Shota Imanaga）、麥修·鮑伊（Matthew Boyd）等人組成堅強的先發投手陣容。除了高斯曼之外，藍鳥隊在交易大限前可謂動作頻頻，進行了大規模的陣容重組，瓦修（Daulton Varsho）被交易至太空人隊，換回先發投手阿里格蒂（Spencer Arrighetti）。藍鳥還送出頂級新秀尼馬拉（Arjun Nimmala）等籌碼，向天使隊換來強投索里亞諾（Jose Soriano）：；向遊騎兵隊交易取得內野工具人史密斯（Josh Smith）；救援投手霍夫曼（Jeff Hoffman）被送往雙城隊換取新秀包裹；另從小熊隊交易獲得先發投手泰隆（Jameson Taillon）。至於陣中的兩位資深老將——36歲的外野手喬治·史普林格（George Springer）與42歲的高齡賽揚巨投薛澤（Max Scherzer），則因合約中帶有不可交易條款（10與5權利），最終雙雙選擇留在多倫多，繼續陪同球隊打完本季剩餘的賽事。主砲葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）也向球迷喊話保持耐心，承諾全隊每場比賽都會全力以赴衝刺。