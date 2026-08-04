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洛杉磯道奇在交易截止日前持續補強陣容，在完成震撼交易、迎來兩屆美聯塞揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）後，今（4）日再接連完成多筆交易，一口氣補進左投布比奇（Kris Bubic）以及兩名捕手羅特維特（Ben Rortvedt）、費杜西亞（Hunter Feduccia）。其中，捕手補強更被視為道奇目前最迫切的任務，因主戰捕手史密斯（Will Smith）與新秀拉辛（Dalton Rushing）接連受傷，讓球隊不得不在截止日前緊急出手。道奇主戰捕手史密斯因頸椎椎間盤發炎，自6月中旬進入傷兵名單後遲遲未能復出，日前更轉入60天傷兵名單。原本接替先發重任的拉辛，則在日前對紅襪賽前因右手臂不適臨時退出先發，總教練羅伯斯（Dave Roberts）隨後證實，拉辛將進入傷兵名單，讓球隊一口氣失去前兩號捕手。為了解決捕手傷兵潮的燃眉之急，道奇先向紐約大都會交易回熟悉球隊體系的羅特維特，再從坦帕灣光芒換來費杜西亞，希望穩定剩餘例行賽的捕手戰力。28歲的羅特維特隊道奇球迷來說並非陌生面孔，他曾在2025年球季效力道奇，當時因史密斯與其他捕手接連受傷獲得大量出賽機會，並曾與山本由伸、大谷翔平、史奈爾（Blake Snell）及葛拉斯諾（Tyler Glasnow）搭檔，被認為在引導投手方面表現穩定。值得一提的是，上季山本由伸在洛特維特的蹲捕搭配下，3場先發21局自責分率僅僅0.86，與大谷翔平搭配2場防禦率更是完美的0.00。根據道奇總經理高梅茲（Brandon Gomes）透露，球團其實早在近兩個月前就開始討論迎回羅特維特，只是直到交易截止日前才正式拍板：「羅特維特非常熟悉我們的投手群，能夠立即投入比賽，這對我們來說相當重要。他過去總能與投手建立良好默契，是最適合球隊需求的人選。」除了羅特維特，道奇也從光芒補進29歲捕手費杜西亞。本季他在大聯盟出賽59場，繳出2成34打擊率、2發全壘打、12分打點，具備一定的大聯盟經驗，可望分擔捕手輪值。投手方面，道奇則向堪薩斯皇家交易來左投布比奇。布比奇本季因肩部傷勢仍在復健中，目前尚未有明確復出時間，不過球團仍看好他未來能補強輪值深度，為下半季及季後賽提供更多選擇。