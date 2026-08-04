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邱臣遠推竹北育兒政策：學費減免、婚育社宅

民眾黨竹北市長參選人、前新竹市副市長邱臣遠昨（3）日發出他2024年參選新北市中和區立委時，站街口拜票到一半，飛撲搶救旁邊嬰兒車、自己重摔在地的影片，所幸成功接住嬰兒車。邱臣遠指出，這段經歷讓他更加確信，幸福城市不僅要有完善建設，更要讓父母安心育兒，因此也提出育兒、教育、居住及長者照護等一系列政策，盼打造適合成家立業的幸福竹北。只見邱臣遠原本站在肥皂箱上跟路過的市民打招呼，未料一台在他附近暫停的嬰兒推車，疑似因為把手上東西掛太多而導致重心不穩，整個往後傾斜！看到這瞬間，身為三寶爸的邱臣遠，下意識從肥皂箱上跳下來撲救，整個人摔倒在地，幸好成功救援。在這段影片下，邱臣遠寫道，身為三個孩子的爸爸，他更加確信，一座幸福城市不只要有完善建設，更要讓父母安心育兒、孩子平安快樂長大，希望未來竹北街頭能有更多推著嬰兒車散步的年輕家庭，成為最適合成家立業、養育下一代的城市。邱臣遠提到，他提出一系列「安心生、放心養」政策，包括監督縣府成立《台灣兒少成長及未來帳戶條例》一站式諮詢窗口、推動孕媽咪專屬綠色通道、串聯婦產科與心理諮商資源，並持續爭取2至6歲學費減免、校園智慧營養午餐食材透明化，以及將AI與程式教育導入校園。在居住政策上，也將監督社會住宅優先照顧婚育家庭、支持實坪制改革，減輕青年家庭購屋負擔。邱臣遠也提出「1268健康來吧：長輩幸福方案」，包括提高健保補助、假牙補助最高6萬元、帶狀疱疹疫苗補助、健康檢查獎勵，以及擴大敬老卡使用、計程車疊加補助與銀髮友善商圈。他強調，城市幸福不在車流或高樓，而在有多少家庭願意留下來，讓孩子安心長大、年輕人放心成家、長輩健康安老，才是他心中的幸福竹北。