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在交易大限前夕，紐約洋基隊總經理凱許曼（Brian Cashman）再度出手補強陣容ㄅㄡ根據《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）與《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）等多方權威消息證實，洋基隊已與舊金山巨人隊達成協議，正式交易來26歲的外野手拉莫斯（Heliot Ramos）。為了得到這位右打外野手，洋基隊送出了農場體系中備受矚目的兩名年輕新秀：左投手拉蘭（Henry Lalane）與內野手肯特（Kaeden Kent）。拉莫斯擁有5年的大聯盟資歷，過去全數效力於巨人隊。本季至今，他的打擊三圍為 .264/.304/.424，並敲出9發全壘打與34分打點。回顧其生涯，拉莫斯曾在2024年迎來爆發，單季敲出22發全壘打並入選全明星賽，雖然近兩年成績略微下滑，但他在面對左投時依舊具備不錯的破壞力。目前洋基隊陣中傷兵滿營，包含「法官」亞倫·賈吉（Aaron Judge，肋骨應力性骨折）、吉安卡洛·斯坦頓（Giancarlo Stanton）與柯迪·貝林傑（Cody Bellinger，腿筋拉傷）等主力外野手皆掛病號。在賈吉等右打重砲缺陣的情況下，洋基打線嚴重失衡（左傾）。雖然球隊前幾天剛交易來強打一壘手賈西亞（Luis Garcia Jr.），但由於他也是左打，因此拉莫斯的加盟（右打），將能提供洋基外野陣容急需的右打火力支援。此外，拉莫斯的合約控制權可延續至2029年，對洋基而言是一筆具備長期效益的補強。而在這筆交易中，巨人隊獲得了洋基農場中極具潛力的兩位新秀。22歲的游擊手凱肯特（Kaeden Kent），在交易前名列洋基農場第13號新秀。本季在高階1A繳出 .301/.359/.433 的優異打擊三圍，並有6發全壘打與43分打點。值得一提的是，他的父親正是前巨人隊名將、甫入選棒球名人堂的傑夫·肯特（Jeff Kent），這也讓凱登轉戰巨人體系更添話題性。同樣22歲的拉蘭（Henry Lalane），則是洋基農場排名第5的大物左投。身高達6呎7吋（約201公分）的他，擁有一顆極速達98英里（約158公里）的速球，並搭配極具引誘性的變速球、滑曲球與橫掃球（Sweeper），未來發展備受期待。目前洋基隊戰績為63勝49敗，在美聯東區落後龍頭坦帕灣光芒隊2.5場勝差，暫居美聯外卡第一的席位；而巨人隊則在國聯西區落後道奇隊高達22場勝差，距離外卡資格也還有12場勝差的遙遠距離。