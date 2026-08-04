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自2023年交易來明星控衛厄文（Kyrie Irving）後，達拉斯獨行俠經歷了由內而外的全面重組。如今，球隊由烏傑里（Masai Ujiri）領軍籃球營運，梅（Jordan May）執掌兵符，並確立了超級新秀弗拉格（Cooper Flagg）為建隊基石。在經歷一連串的重啟後，根據《The Athletic》記者克拉克（Christian Clark）報導，因左膝前十字韌帶（ACL）撕裂缺陣長達19個月的厄文，預計將在今年10月的新賽季正式回歸賽場。自從2025年3月3日對陣沙加緬度國王的比賽中遭遇重傷後，厄文就進入了漫長的復健期，期間也伴隨著各種交易流言。對此，一位匿名的獨行俠高層向《Spotrac》記者基斯·史密斯（Keith Smith）明確表示：「我們沒有尋求交易凱里，凱里也沒有要求被交易。」直接粉碎了外界對這位老將的交易傳聞。當厄文下季重返球場時，他將年滿34歲，並迎來生涯第16個賽季，他的復出無疑是獨行俠今年秋天最重要的焦點。獨行俠在剛結束的2025-26賽季中，進攻端面臨極大困境。球隊的進攻效率（每百回合得分）排名全聯盟第27，創下近28年來隊史最差紀錄；此外，三分球出手數排名第27、命中率更跌至第26名。這些數據凸顯了球隊為何如此迫切需要厄文的得分與組織能力。在新秀賽季中，狀元郎佛拉格經常面對擁擠的防守空間，而厄文優異的投射能力與創造進攻的本領，將能有效拉開空間，減輕這位年輕前鋒的壓力。對於這對新舊世代的搭檔，球團上下充滿期待。總管烏傑里表示，他對厄文與弗拉格的化學效應抱有「極大的好奇心」；總教練梅更是盛讚，看厄文打球就像「在欣賞畢卡索作畫」。在受傷前的2024-25賽季中，厄文出賽50場，場均能貢獻24.7分與4.8次助攻，真實命中率高達59.4%。若他能恢復受傷前的身手，獨行俠的進攻效率勢必能獲得顯著提升。此外，為了不讓進攻重擔全壓在厄文身上，球團也補進了阿爾達馬（Santi Aldama）與比貝羅維奇（Tarik Biberović）等射手來改善外線火力。儘管厄文的回歸至關重要，但獨行俠也面臨一項核心挑戰：如何調控他的上場時間與體力負荷。球隊需要他在關鍵時刻挺身而出，但在歷經19個月的休養後，立刻要求他扛起全隊進攻顯然不切實際。綜觀過去9個賽季，厄文僅有一次單季出賽超過65場。因此，球隊必須倚靠薩瑟（Marcus Sasser）拉瑞亞（De Larrea）等替補後衛隨隨時準備支援；同時，經過新秀年洗禮的弗拉格，也能分擔部分控球與組織的責任。