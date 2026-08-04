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在美國職棒大聯盟（MLB）交易大限的最後一刻，聖路易紅雀隊的外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）確定被交易至亞利桑那響尾蛇隊。這則由大聯盟官網及多位美國記者同步發布的震撼消息，立刻在社群媒體上引發日本球迷的熱烈討論。在2023年世界棒球經典賽（WBC）中，努特巴爾作為日本國家隊史上首位非日籍血統的「日裔球員」加入武士隊，並以其陽光開朗的性格與標誌性的「胡椒罐」慶祝動作，迅速擄獲了無數日本球迷的心，成為球隊奪冠的重要功臣。此次他被交易至與洛杉磯道奇隊同屬國家聯盟西區（NL West）的響尾蛇隊，這意味著他未來將有更多機會與前國家隊隊友大谷翔平在例行賽中正面交鋒。這項消息一出，立刻讓日本球迷興奮不已，紛紛在網路上留言：「真的假的！！！」、「跟道奇同分區，對戰次數變多了好期待！」、「跟大谷翔平同分區啦ーーーー」、「來到亞利桑那真讓人驚訝，感覺會變得很有趣！」28歲的努特巴爾自2021年升上大聯盟以來，前六年皆效力於紅雀隊。他過去以選球眼與穩定的長打能力著稱，自2022年起連續兩季擊出雙位數全壘打（2023年因傷缺陣期間較長，但過去幾年都有不錯的長打表現）。然而，努特巴爾在本季遭遇了嚴峻的考驗。由於去年接受了雙腳腳跟的手術，導致他錯過了今年開季的頭兩個月，直到6月初才重返球場。儘管剛回歸時表現亮眼，但進入7月後陷入低潮。本季至今，他在48場出賽中，打擊三圍僅有 .234/.333/.354（OPS .688），並敲出3發全壘打與16分打點，整體表現與過去的水準有段落差。儘管努特巴爾是紅雀球迷心中的寵兒，且球隊對他的控制權可延續至2027年賽季結束，但由於紅雀農場中有一批極具潛力的年輕外野手正待接班，球團最終決定將他送走，換取農場資產。在這筆壓線交易中，響尾蛇送出了農場排名第13位的23歲右投伊根（Daniel Eagen）、21歲的左手牛棚投手塔納（Sandro Santana），以及一名日後指定球員（PTBNL）。響尾蛇總經理哈森（Mike Hazen）受訪時表示，球隊目前在面對右投手時遇到了瓶頸（團隊OPS僅排名全聯盟第22），而努特巴爾擁有極佳的上壘率與選球能力（生涯保送率接近13%），這名優質的左打者正是球隊為了衝刺季後賽外卡資格，所急需補強的進攻拼圖。