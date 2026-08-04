泰國曼谷近日發生一樁離奇的連環命案，一名27歲男子波凱（Phokhai），不久前因槍枝走火，誤殺22歲妻子娜威帕（Nattawipa）後被捕，他以要參加愛妻喪禮、當眾懺悔為由，於8月1日獲准暫時保釋，卻在靈堂遭到妻子閨蜜的男友，開槍報復而亡，槍手隨後也飲彈輕生，所以整起連環事件共造成3人死亡，還有1名2歲幼童成為孤兒。
根據泰媒《The Thaiger》報導，上週六（1日）晚上，在曼谷叻拋區（Lat Phrao）的汶通郎寺（Bueng Thong Lang Temple），當時寺廟內正在為娜威帕舉行喪禮，娜威帕先前因波凱整理槍枝不慎走火而死，波凱也被逮捕，當晚獲准暫時保釋，出席妻子的喪禮，卻在靈堂遭遇死劫，被槍手諾帕叻（Nopparat）當眾槍殺，另有2名喪禮參與者也被流彈波及而受傷。
錯綜複雜的糾葛
諾帕叻行兇後，與女友騎摩托車逃離現場，當地警方指出，諾帕叻的女友是娜威帕的閨蜜，2人都為娜威帕之死感到憤慨，認為波凱要為此負責，所以在喪禮上與他對質，雙方情緒激動，諾帕叻連開數槍將波凱擊斃。
警方循線追查，發現諾帕叻與女友藏身在曼谷坎那耀區（Kannayao）一棟公寓，便將公寓包圍，派出談判人員勸說諾帕叻投降未果。直到凌晨2點多，聽見房內傳出槍響，破門後看到諾帕叻頭部中槍，女友則安然無恙。
雖然警方將諾帕叻緊急送醫，惟傷勢過重的諾帕叻仍然不治，警方正在問詢其女友及雙方家屬，要進一步釐清案情。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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