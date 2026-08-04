炎炎夏日正值西瓜盛產期，農糧署除了教民眾如何挑選香甜多汁的西瓜，也分享能提升風味的創意吃法。除了常見的鹽巴可凸顯甜味、檸檬汁增添酸甜清爽感外，還推薦撒上黑胡椒，利用微辛香氣帶出西瓜甜度，掀起不少網友熱議，不少人當場嚇壞直呼：「還是原味就好」、「前兩個可以，第三個我需要心理準備」。
西瓜3種隱藏版吃法曝光！黑胡椒最獵奇：有人這樣吃？
除了直接切開享受西瓜原有的清甜，農糧署推薦3種簡單的搭配方式，能讓甜味與香氣更有層次。
🟡撒鹽巴：透過鹽中的鈉離子刺激味蕾，可讓西瓜本身的甜味更加突出。
🟡加檸檬汁：在西瓜上擠一些檸檬汁，酸甜交融不僅讓口感更加清爽，也能補充維生素C。
🟡撒上少許黑胡椒：農糧署指出，黑胡椒帶有微微辛香，能襯托西瓜的自然甜度，形成不同於一般吃法的風味組合，鼓勵民眾有機會不妨親自體驗。
貼文曝光後，引發不少民眾熱烈討論。許多人對鹽巴與檸檬的搭配相當熟悉，「鹽巴吃過，真的會更甜」、「檸檬感覺不錯，夏天很適合」、「檸檬西瓜，夜市有在賣」、「檸檬真百搭，加上咖啡就是西西里咖啡」。
不過，黑胡椒吃法最讓網友感到新奇，不少人笑說「撒黑胡椒，嗯～我會考慮再三一下」、「還是原味就好」、「前兩個可以，第三個我需要心理準備」、「還真不知道可以撒黑胡椒，請問顆粒或粉都可以嗎？」、「真的有人這樣吃嗎？」
農糧署也分享，想挑到成熟又香甜多汁的西瓜，可觀察幾個重點，包括果梗保持新鮮且自然捲曲、果皮紋路清晰鮮明、果臍窄小緊縮，以及用手輕拍時能發出低沉的「咚咚」聲，都代表成熟度及水分表現較佳，是挑選西瓜的重要依據。
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除了直接切開享受西瓜原有的清甜，農糧署推薦3種簡單的搭配方式，能讓甜味與香氣更有層次。
🟡撒鹽巴：透過鹽中的鈉離子刺激味蕾，可讓西瓜本身的甜味更加突出。
🟡加檸檬汁：在西瓜上擠一些檸檬汁，酸甜交融不僅讓口感更加清爽，也能補充維生素C。
🟡撒上少許黑胡椒：農糧署指出，黑胡椒帶有微微辛香，能襯托西瓜的自然甜度，形成不同於一般吃法的風味組合，鼓勵民眾有機會不妨親自體驗。
不過，黑胡椒吃法最讓網友感到新奇，不少人笑說「撒黑胡椒，嗯～我會考慮再三一下」、「還是原味就好」、「前兩個可以，第三個我需要心理準備」、「還真不知道可以撒黑胡椒，請問顆粒或粉都可以嗎？」、「真的有人這樣吃嗎？」
農糧署也分享，想挑到成熟又香甜多汁的西瓜，可觀察幾個重點，包括果梗保持新鮮且自然捲曲、果皮紋路清晰鮮明、果臍窄小緊縮，以及用手輕拍時能發出低沉的「咚咚」聲，都代表成熟度及水分表現較佳，是挑選西瓜的重要依據。