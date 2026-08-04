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▲爸爸將可免費玩六福村，六福村還於8月規劃SNOOPY與查理布朗人偶見面會。（圖／六福村提供）

▲豪享自助餐廳於8月8、9日祭出父親節大禮，凡6位賓客以原價消費，其中1位父親可享免費用餐。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲「Lotus 泰饗蓮花餐廳」招牌菜包含檸檬魚、月亮蝦餅、金錢蝦餅等。（圖／翻攝板橋凱撒官網）

▲「遠東Cafe自助餐廳」每週一至週四午餐及晚餐時段，推出4位成人同行即享1人免費。（圖／台北遠東香格里拉臉書）

▲「文華Café」推出父親節限定全自助午間饗宴，可無限暢享澎湃海鮮吧、現切爐烤肋眼牛排等菜色。（圖／台北文華東方酒店提供）

活動期間每位用餐賓客皆可免費獲贈小米酒或梅酒一杯，8月8日父親節當天，凡男性賓客至品日料內用， 即可獲贈限定節慶甜點一份



📍高雄洲際酒店「SEEDS大地義式餐廳」：

高雄洲際酒店宣布，「SEEDS大地義式餐廳」8月8日至9日午、晚餐時段，因應父親節而推出龍蝦與日本和牛海陸自助盛宴， 以豐盛餐檯款待喜愛多元料理的家庭。原價每人2880元+ 10%；父親本人用餐享8折優惠價：2304元 + 10%。



▲高雄洲際酒店一樓 SEEDS 大地義式餐廳再度因應父親節推出人氣吃到飽方案，包括龍蝦或是和牛吃到飽。（圖／高雄洲際酒店提供） 📍將捷金鬱金香酒店：

即日起～8月9日，透過官網線上訂位，於平日午、晚餐 / 父親節週末用餐，每位招待 蒜味清蒸龍蝦乙份，每餐期限量20位送完為止。



📍饗食天堂：

8月8日～8月9日限定推出「醇香威士忌巧克力蛋糕」，濃郁巧克力揉合威士忌酒香，醇厚尾韻中帶有成熟迷人的風味，另推出父親節限定加價購「焗烤龍蝦」只要798元，提醒需另加10%服務費，販售至8月9日止。



▲饗食天堂於父親節檔期推出限定加價購「焗烤龍蝦」。（圖／饗賓集團提供） 📍果然匯：

8月8日～8月9日凡三代同堂到店用餐，即贈送「花果雙享禮盒」一組（每店限量20組），另外，午、晚餐時段更加碼供應父親節期間限定的「果香羽衣甘藍開胃小點」。





🟡連鎖餐廳父親節優惠：



📍王品牛排：

即日起～8月31日推出限定「國王節」活動，凡姓名有「王」或「玉」字邊任一字，例如王、玉、瑋、瑩、琳、珊、瑞、玲、瑜、珍等等，平日到店內用兩客套餐，即款待價值超過千元的「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」一份。另外推出全新個人主餐「松露嫩煎犢牛肋排」、「法式海鮮盤」、餐前沙拉「經典牛舌蘿美沙拉」。



▲王品牛排於父親節推優惠，爸爸將有機會免費吃到價值千元的「龍重雙饗：龍蝦‧嫩煎龍虎斑」1份。（圖／王品提供） 📍西堤牛排：

即日起～8月31日，爸爸內用一客經典套餐，擺出英雄動作即享招待「松露爐烤雞腿」乙份（價值238元+10%）



📍陶板屋：

即日起～8月16日，身分證對中「5、9、4、2、0」任兩碼，平日內用兩客套餐就招待「好棒酥炸海陸盤」；另外也推出新主餐「巨串炙烤骰子牛」長達25公分份量超足，加價128元起可品嚐「激量黑胡椒法蘭克牛排」和「半熟炸蛋雪山菲力」。



📍青花驕：

即日起～9月30日，加入LINE好友並輸入支持的湯底派系關鍵字即可獲得對應贈菜券，內用單筆消費滿2000元就能使用，輸入「醇紅派」贈「青花椒麻口水雞」；輸入「青麻派」招待「青花椒冰淇淋」，每人一杯，每桌上限四杯。



📍TGI FRIDAYS：

TGI FRIDAYS規劃雙人套餐1980元、 四人套餐3880元！集結雙醬炭烤豬肋排、牛排， 以及培根粉紅醬筆管麵、南洋鮮蝦義大利麵等人氣料理， 從雙人約會到全家聚餐皆有豐富選擇。



四人套餐更加入經典「 星期五三式組合」與巨型甜點「星期五巨無霸」，近期推出的人氣新品「沾醬迷你起司漢堡桶」 也首次加入父親節套餐升級方案。活動期間點購套餐加價 199 元，即可將原開胃菜升級為迷你起司漢堡桶， 一次享有四顆迷你起司漢堡、薯條、脆餅及一款自選沾醬。



📍Texas Roadhouse：

Texas Roadhouse推出雙人套餐2400元、四人套餐4480元， 以手工鮮切牛排與冠軍豬肋排兩大招牌坐鎮，雙人套餐可享12盎司 肋眼牛排，或一次集結火烤德州牛排與冠軍豬肋排； 四人套餐還有厚切無骨豬排及整份冠軍豬肋排等選擇， 另有嫩煎鱸魚搭配香料烤蝦飯。



另推出加價199元可將 8盎司火烤德州牛排升級為11盎司，加價299元則可將12盎司 肋眼牛排升級至16盎司。



▲Texas Roadhouse今年父親節推出雙人套餐2400元、四人套餐4480元，以手工鮮切牛排與冠軍豬肋排兩大招牌坐鎮。（圖／開展餐飲提供） ※【

※【 NOWNEWS 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

迎接父親節到來，全台餐廳、樂園與飯店buffet都推出各式優惠。像是六福村樂園於8月8日～8月9日推出父親與一位陪同者同行，本人當日將可免費入園；高雄萬豪酒店的buffet推出6位（含父親本人）賓客用餐，1位父親享餐費免費（需收原餐價服務費）；而高雄福華飯店的buffet與王品牛排則將額外送爸爸一尾龍蝦。《NOWNEWS》整理全台樂園、飯店buffet、餐廳於父親節檔期推出之各式優惠一次看。8月8日～8月9日，父親本人當日免費入園，須有1位陪同者購票入園（不限身分及購票通路）；陪同者享優惠價799元（至多優惠4位）。需出示本人身分證搭配[戶口名簿/子女身分證或健保卡(影本或拍照皆適用)]確認為父親身分，或其他有照證明文件確認親子關係。六福村提到，8月份規劃了「SNOOPY與查理布朗見面會」，日期為8月9日、8月16日、8月23日、8月30日的周末日期舉行，SNOOPY與查理布朗，將於下午1點30分至2點，在園區內充滿美式風情的「美西區牛仔小屋」登台，每場次限定僅有半小時，粉絲可以一起合影。即日～8月30日，推出「揪爸2人888元」專案，只要爸爸本人（購票時須主動出示戶口名簿及有照證件）與任一位同行者於現場同時購票、同時入園，即可享有門票888元的超低優惠，一票到底嗨玩水陸雙樂園，活動更加碼贈送100元餐飲商品券。高雄萬豪酒店宣布「爸氣十足」餐飲系列活動，其中的吃到飽餐廳「豪享自助餐廳」於8月8日及8月9日，凡4位(含父親本人)賓客用餐，1位父親享餐費半價優惠；6位(含父親本人)賓客用餐，1位父親享餐費免費優惠(另收取原價一成服務費)，享有招牌的爐烤牛排、松葉蟹腳等通通都可吃到飽。「豪享自助餐廳」餐價假日午餐1280元+10%、假日晚餐1380元+10%，即等於最高現賺1380元。台北凱撒大飯店二樓 Checkers 自助餐廳即日起至8月31日止推出限定優惠，只要爸爸或同行親友姓名中含有「凱」或「撒」任一字，於午、晚餐時段用餐，不分平假日，全桌皆可享8折優惠，需另加10%服務費。台北凱撒大飯店提到，Checkers 自助餐廳匯集豐盛海鮮、異國料理及多樣自助美饌，活動優惠不適用於下午茶時段，享優惠時須出示身分證明文件，且不得與其他優惠方案併用。板橋凱撒大飯店的「Lotus泰饗蓮花餐廳」主打半自助式吃到飽型態，即日起至8月13日推出「88同行歡聚」優惠，與爸爸兩人同行即享88折，板橋凱撒大飯店「Lotus 泰饗蓮花餐廳」以泰式料理為核心，供應泰國、馬來西亞、印度、越南等四國料理，以Semi-Buffet+點菜吃到飽型態、平日用餐980元+10%、假日1180元+10%，招牌菜包含月亮蝦餅、檸檬魚、魚露焦糖燉肉、薑黃醬烤鱸魚、馬來咖哩叻沙鮮蝦湯麵、越南牛肉湯麵等。台北遠東香格里拉飯店自助餐廳「遠東Café」即日起至8月27日推出平日限定優惠，凡週一至週四午、晚餐時段四位成人同行，即享一人免費禮遇。8月8日父親節當天，主廚更加碼獻上多道限定美饌，鐵板區端出香氣四溢的「黑胡椒牛小排」及鮮嫩彈牙的「蒜蓉奶油蝦」，麵點區則推出暖心滿足的「特製叉燒豚骨拉麵」，另還有「黑金脆皮豬」、「椰香魷魚咖哩」等。午、晚餐每位1680元+10%起，輪替菜色依現場供應為準。「文華Café」將於8月7日至9日，精心推出父親節限定全自助午間饗宴，賓客可無限暢享澎湃海鮮吧、現切爐烤肋眼牛排、豐美可口的寰宇料理、繽紛豐盛的沙拉吧以及主題甜點吧，更特別加贈每位成人「清蒸波士頓龍蝦佐蒜蓉粉絲」乙份。餐價為每位3380元+10%。高雄福華飯店5樓「麗香苑自助餐廳」推出親子同樂優惠，平日用餐享7歲以下孩童免費；父親節期間（8月7日晚餐~8月9日午晚餐）餐價每位1088元，8人以上用餐加贈清蒸蒜蓉波士頓龍蝦一尾，16人贈送兩尾，另消費滿6000元以上加贈香檳2杯（贈完為止）。「品日料」餐廳於8月1日至8月9日推出父親節限定餐飲優惠，餐廳主打壽喜燒鍋物與握壽司吃到飽，嚴選極品牛肉片、鮮蝦及當季蔬菜搭配現捏握壽司。