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民主進步黨秘書長徐國勇昨（3）日下午於民進黨中央黨部會晤美國人權組織「自由之家」（Freedom House）執行長佛萊(Jamie Fly) 及台灣辦事處負責人史凱文（Kevin Slaten）。徐國勇表示，台灣身處對抗威權施壓的最前線，將持續透過提升自我防衛能力、深化與美國及其他理念相近夥伴的緊密協作，堅決反對任何以非和平方式單方面改變台海現狀的企圖。徐國勇昨會晤佛萊、史凱文，雙方就全球民主發展、中國威權擴張、台海局勢、民主韌性、台美安全合作及台灣政情發展等關鍵議題交換意見，並展現持續強化台灣與國際民主夥伴合作的決心。徐國勇於致詞時肯定自由之家長期在倡議民主價值與捍衛自由國際秩序上的貢獻，並指出，民進黨外交培力營代表團於七月訪美期間，曾前往華府自由之家總部交流，進一步體認深化台美共同價值連結的重要性；他強調，民主的鞏固不僅來自於堅定的承諾，更在於培育信仰自由民主的新世代人才，特別感謝自由之家對台灣青年世代的重視。徐國勇也藉機向佛萊對台灣的長期支持表達感謝，指出佛萊過去不論是輔佐時任參議員盧比歐、領導自由歐洲電台，或如今掌舵自由之家，皆展現對台灣深化自由民主與強化國家安全的堅定支持。徐國勇同時也感謝史凱文領導台灣辦事處及「中國異議監測」（China Dissent Monitor）計畫，持續推動自由之家與台灣本土公民社會的深厚連結。面對全球威權主義擴張，徐國勇強調，台灣身處對抗威權施壓的最前線，將持續透過提升自我防衛能力、深化與美國及其他理念相近夥伴的緊密協作，堅決反對任何以非和平方式單方面改變台海現狀的企圖。他補充，具備韌性的民主體制，不僅要守護自由，更必須為人民帶來實質福祉，台灣過去三年維持強勁經濟成長，並持續擴大社會福利，充分展現安全、民主與繁榮並非彼此取捨，而是可以相互促進。穩固的安全環境與民主制度，是經濟持續發展與社會不斷進步的重要基礎。雙方談及中國自今年7月1日起實施的《民族團結進步促進法》，對中國擴大跨境鎮壓的現況表達關切與憂慮。徐國勇感謝自由之家長年追蹤全球跨境鎮壓案例，並勇敢為受壓迫者發聲。他指出，中國透過長臂管轄與跨境鎮壓，在全球脅迫與濫捕無辜人士；7月該法實施以來，台灣人民赴中的風險急遽升高，該法也對全球民主國家造成嚴重威脅。自由之家自 2022年在台北成立亞洲辦事處以來，即以台灣作為推動亞洲民主、人權與公民社會的戰略據點。此外，自由之家最新發布的《2026 年全球自由報告》中，台灣獲得93分高分，持續獲評為「自由」國家，並高居亞洲第2，展現健全的政治權利與公民自由保障。徐國勇表示，民進黨未來將在現有良好合作基礎上，持續與自由之家及全球民主夥伴保持緊密聯繫，共同攜手鞏固民主防線，守護區域與全球的和平與繁榮。