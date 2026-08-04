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針對民眾對「EZ Way易利委」App的個資與資安疑慮，負責營運的關貿網路公司也對外說明，現行實施進口人與報關行委任有3種方式，除線上辦理之外，還可用紙本書面委任或用自然人憑證到關務署網站辦理，關貿網路也遵循數位發展部的《資通安全管理辦法》特定非公務機關對於資訊安全的相關法規規範，EZ Way APP亦是通過台灣唯一APP認證的「行動應用資安聯盟」審核，取得MAS標章與證書，符合行動應用程式安全標準，財政部每5年也會重新審查是否符合通關網路規範與資格。關貿網路公司說明，關務署現行實施進口人與報關行委任有3種方式：1、紙本書面委任，報關行持進口人書面委任書、身分證影本，向關務署證明雙方委任關係。2、進口人用自然人憑證到關務署網站辦理與報關行證明雙方委任關係。3、以線上辦理進口人與報關行證明雙方委任關係。在法規上，符合《通關網路經營許可及管理辦法》規範的通關網路業者，皆可經營以線上辦理進口人與報關行證明雙方委任關係，通關網路業者受《通關網路經營許可及管理辦法》的規範，依該辦法第15條、第22條、第23條及第24條規定，應落實保密義務及個人資料安全維護管理。關貿網路強調，公司經營通關網路，每年依規定要提交財政部有關通關網路營運報告，包括會計師查核簽證的財務報告、營運安全及個資保護等相關文件，並配合財政部的監督及必要查核，每5年重新審查是否符合通關網路規範與資格。除上述法規規範外，公司也遵循數位發展部的《資通安全管理辦法》特定非公務機關對於資訊安全的相關法規規範。為了符合上述規範與資格，關貿網路強調，各項資訊系統（包含EZ Way APP）均依循ISO 27001資訊安全管理系統及ISO 27018雲端個人資料保護管理規範建置與維運，每年皆通過外部稽核公司查核後，始給予公司ISO 27001資訊安全管理系統及ISO 27018雲端個人資料保護管理規範證書。此外，關貿網路也強調，EZ Way APP也通過台灣唯一APP認證的「行動應用資安聯盟」審核，取得MAS 標章與證書，符合行動應用程式安全標準，全面守護用戶個資安全，打造最值得信賴的數位體驗，以確保資訊安全及個人資料保護管理符合相關要求。