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漫威最新電影《蜘蛛人：重生日》（Spider-Man: Brand New Day）上映後勢如破竹，全球票房累積突破10億美元（約新台幣302億元），正式超越《復仇者聯盟4：終局之戰》同期票房表現，再度掀起蜘蛛人熱潮。而飾演「彼得帕克」的英國男星湯姆霍蘭德（Tom Holland），也再度成為全球焦點。從曾因跳芭蕾舞遭同學霸凌，到成為漫威電影宇宙最受歡迎的蜘蛛人，以下整理他的4大亮點。湯姆霍蘭德出生於英國倫敦，10歲時因舞蹈天分被星探發掘，進入知名音樂劇《舞動人生》（Billy Elliot the Musical）演出。不過在男子學校裡，跳芭蕾的他卻因此成為霸凌對象，曾被同學嘲笑、排擠。他後來坦言，自己把所有負面情緒化成努力的動力，也因長年舞蹈訓練，練出驚人的柔軟度、平衡感與爆發力，成為日後拍攝動作戲的重要基礎。2015年漫威公開徵選新一代蜘蛛人時，年僅19歲的湯姆霍蘭德就在試鏡現場大秀後空翻、體操特技，驚艷所有人。導演喬羅素（Joe Russo）對他的肢體能力印象深刻，最後擊敗眾多競爭者，接下第三代蜘蛛人，並從《美國隊長3：英雄內戰》正式加入漫威電影宇宙，成為全球最受歡迎的超級英雄之一。拍攝《蜘蛛人》系列電影期間，湯姆霍蘭德與飾演MJ的千黛亞（Zendaya）從好友發展成戀人。兩人多年來低調卻穩定交往，不時一起出席公開活動，互動自然甜蜜，被粉絲封為「神仙情侶」。近年更頻頻傳出論及婚嫁的消息，感情狀態一直備受外界關注。除了演技與身手，湯姆霍蘭德最大的魅力，還有幽默親民的個性。他接受訪問時經常因不小心說溜嘴，被粉絲封為漫威「爆雷王」，後來甚至得由漫威安排同劇演員陪同受訪，避免劇情提前曝光。鄰家男孩般的形象，加上毫無明星架子的親和力，也讓他成為全球人氣最高的新生代男星之一。