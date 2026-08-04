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漫威電影《蜘蛛人：重生日》7月29日上映後，不只劇情掀起討論，片中一個不到幾秒鐘的畫面也被眼尖影迷挖出，在奈德房間的場景中，牆上竟掛著《火影忍者》主角第七班海報，包含漩渦鳴人、宇智波佐助、春野櫻與旗木卡卡西全都入鏡。由於《蜘蛛人：重生日》導演德斯汀丹尼爾克雷頓日前才正式宣布執導好萊塢真人版《火影忍者》，讓這個彩蛋立刻被外界解讀不只是致敬經典，比較像是在替下一部作品偷偷暖身。《蜘蛛人：重生日》上映後，奈德房間裡的一張《火影忍者》海報迅速在社群掀起討論，畫面雖然只是一閃而過，但由於海報完整呈現第七班成員，不少動漫迷認為絕非隨意布景，而是導演刻意留下的彩蛋，也讓真人版《火影忍者》的話題再次掀起話題。其實德斯汀丹尼爾克雷頓今年7月初才正式宣布接下好萊塢真人版《火影忍者》的導演與編劇工作，這部改編自岸本齊史經典漫畫的作品，自1999年連載以來，全球漫畫銷量已突破2.5億冊，長年穩居史上最暢銷漫畫前六名；官方也同步宣布展開第七班全球選角，包含鳴人、佐助、小櫻到卡卡西等陣容。對於接下這項重任，德斯汀丹尼爾克雷頓曾表示，岸本齊史創作的故事影響了全球無數世代，能夠首次將《火影忍者》的世界搬上真人大銀幕，是一件非常榮幸的事。他也透露，目前已正式啟動第七班全球選角，希望把忍者世界完整呈現給觀眾。此外，他也強調，不會急著把龐大的原作內容全部塞進一部電影，而是希望先把一個故事說好，再慢慢擴展整個宇宙。原作岸本齊史得知真人電影正式啟動時，同樣難掩興奮，直呼「奇蹟接踵而來」，坦言至今仍不敢相信《火影忍者》真的要拍成好萊塢電影，更開心能交給德斯汀丹尼爾克雷頓執導，自己也將親自參與製作，希望確保作品保留原作精神與魅力。