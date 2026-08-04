在大甲李綜合醫院服務長達30年的神經外科名醫李偉裕醫師，近日驚傳因續約協商破局離開醫院，引發地方高度關注。不少病患發現李偉裕醫師門診突然無法掛號、已安排的手術也被取消，消息迅速在社群發酵。對於李偉裕醫師離開大甲李綜合醫院的原因，醫師本人與院方分別發出說明，雙方對續聘過程各有不同說法。
李偉裕離開大甲李綜合醫院！雙方各有說法
李偉裕醫師表示，雙方原本已於7月中旬就新一期聘任合約內容達成共識，但院方遲遲未完成簽約程序，直到8月1日至2日持續協商期間，院方又提出新的合約條件，導致雙方最終無法取得共識，續聘因此破局。
李偉裕醫師認為，院方隨即取消所有門診與手術排程，對已預約看診及手術的病患造成重大影響，也影響醫療照護的延續性，對此感到相當遺憾。
對此，大甲李綜合醫院則發出聲明表示，在原聘約到期前，院方已多次與李醫師溝通合作模式，始終秉持最大誠意協商，也沒有刻意延宕簽約程序，希望能在最後完成續聘。不過，由於部分合作條件最終未能取得共識，因此未完成續聘。
門診、手術突取消 醫院啟動醫療銜接機制
雙方續約失敗後，李偉裕醫師所有門診及手術排程同步取消，不少病患因此受到影響。由於神經外科病患許多需要長期追蹤及手術治療，若醫療照護突然中斷，恐影響病人權益與醫療安全。
對此，大甲李綜合醫院表示，院方已立即啟動醫療銜接機制，由專人主動聯繫受影響病患，安排轉由其他神經外科醫師接續診療，希望將影響降至最低。
兒子：爸爸突然失業了！落寞背影引鼻酸
李偉裕醫師的兒子、同為神經外科醫師的李政穎，在臉書發文透露：「他（李偉裕）在同一家醫院工作了三十年，從年輕做到白頭，海線很多人認識他，有些病人甚至是爸爸、媽媽、兒子、孫子，一家三代都找他看病。可是今天，他突然失業了。」
李政穎表示，父親原本並沒有退休打算，而是認為雙方已談妥合約，沒想到最後仍未完成續聘。他印象最深刻的是，看著父親回到醫院默默收拾30年的物品，背影落寞，「最掛念的不是自己的辦公室，而是不停地問：病人怎麼辦？」他也質疑，院方未留下充足交接時間，讓醫師無法向病患好好說明，讓不少患者措手不及。
病患留言力挺：海線神外第一把交椅
消息曝光後，不少病患湧入李偉裕醫師社群留言：「李醫師是海線神外第一把交椅」、「救了我們一家三代」、「仁心仁術，希望還有機會再給他看診」，也有人對於30年資深醫師突然離開感到震驚與不捨，李偉裕醫師則表示，雖然目前無法繼續於原院區看診，但仍會透過團隊協助受影響病友提供後續醫療諮詢，讓病患獲得妥善照護。
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李偉裕醫師表示，雙方原本已於7月中旬就新一期聘任合約內容達成共識，但院方遲遲未完成簽約程序，直到8月1日至2日持續協商期間，院方又提出新的合約條件，導致雙方最終無法取得共識，續聘因此破局。
李偉裕醫師認為，院方隨即取消所有門診與手術排程，對已預約看診及手術的病患造成重大影響，也影響醫療照護的延續性，對此感到相當遺憾。
對此，大甲李綜合醫院則發出聲明表示，在原聘約到期前，院方已多次與李醫師溝通合作模式，始終秉持最大誠意協商，也沒有刻意延宕簽約程序，希望能在最後完成續聘。不過，由於部分合作條件最終未能取得共識，因此未完成續聘。
雙方續約失敗後，李偉裕醫師所有門診及手術排程同步取消，不少病患因此受到影響。由於神經外科病患許多需要長期追蹤及手術治療，若醫療照護突然中斷，恐影響病人權益與醫療安全。
對此，大甲李綜合醫院表示，院方已立即啟動醫療銜接機制，由專人主動聯繫受影響病患，安排轉由其他神經外科醫師接續診療，希望將影響降至最低。
兒子：爸爸突然失業了！落寞背影引鼻酸
李偉裕醫師的兒子、同為神經外科醫師的李政穎，在臉書發文透露：「他（李偉裕）在同一家醫院工作了三十年，從年輕做到白頭，海線很多人認識他，有些病人甚至是爸爸、媽媽、兒子、孫子，一家三代都找他看病。可是今天，他突然失業了。」
李政穎表示，父親原本並沒有退休打算，而是認為雙方已談妥合約，沒想到最後仍未完成續聘。他印象最深刻的是，看著父親回到醫院默默收拾30年的物品，背影落寞，「最掛念的不是自己的辦公室，而是不停地問：病人怎麼辦？」他也質疑，院方未留下充足交接時間，讓醫師無法向病患好好說明，讓不少患者措手不及。
病患留言力挺：海線神外第一把交椅
消息曝光後，不少病患湧入李偉裕醫師社群留言：「李醫師是海線神外第一把交椅」、「救了我們一家三代」、「仁心仁術，希望還有機會再給他看診」，也有人對於30年資深醫師突然離開感到震驚與不捨，李偉裕醫師則表示，雖然目前無法繼續於原院區看診，但仍會透過團隊協助受影響病友提供後續醫療諮詢，讓病患獲得妥善照護。