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亞特蘭大勇士正式將韓籍內野手金河成移出傷兵名單，為了騰出26人名單空間，球團同時將速度型工具人馬提奧（Jorge Mateo）指定讓渡。不過金河成重返大聯盟後，並未直接拿回原本預定的先發游擊位置，勇士管理層已表明，新秀賈維斯（Jim Jarvis）現階段仍會擔任主戰游擊手，金河成則從替補角色重新爭取機會，不過勇士隊記者鮑曼（Mark Bowman）表示，更衣室可能對此舉並不滿意。金河成本季原本以1年2000萬美元合約回到勇士，卻因手指受傷錯過開季，回歸後打擊也持續低迷。本季前27場僅在82個打席敲出5支安打，打擊率低至0.068，且沒有任何長打，隨後再度進入傷兵名單。復健賽期限結束後，勇士仍選擇讓他回到大聯盟，但短期內不會因合約與資歷直接取代表現更穩定的賈維斯。賈維斯近期已靠防守穩定性與比賽內容獲得教練團信任，大聯盟官網指出，他預計繼續擔任勇士主要游擊手。另一名工具人杜邦（Mauricio Dubón）則會在內、外野不同位置輪替，但仍維持接近固定先發的出賽量。這意味著金河成重返名單後，主要工作將是擔任內野替補，等待先發球員休息或球團重新調整陣容。馬提奧原本是在金河成季前手指受傷後，由勇士以1年100萬美元合約簽下，主要提供游擊防守、跑壘速度與多守位功能。他過去曾拿下美聯盜壘王，本季也被形容為深受隊友歡迎、比賽期間始終積極投入的休息室人物，因此勇士選擇留下低迷的金河成，卻將馬提奧移出名單，難免引發部分球迷與球員疑問。不過，指定讓渡不等於立即釋出，勇士接下來仍有時間將馬提奧交易、放進讓渡程序，或在他未被其他球隊取得後嘗試下放。從球隊角度來看，金河成過去曾獲得金手套，巔峰球季也能同時提供守備、跑壘與上壘能力，整體上限仍高於一般替補；但若他遲遲無法恢復打擊，這項決定便可能被視為錯誤取捨。勇士棒球事務總裁安索波洛斯（Alex Anthopoulos）強調，球團原本就計畫讓金河成完成復健後歸隊，但同時明確保留賈維斯的先發位置。這項安排代表勇士不願只因金河成的2000萬美元薪資就犧牲場上表現，也不會讓他在沒有證明狀態的情況下重新成為固定先發，球團現階段更重視實際競爭力。