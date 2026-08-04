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洛杉磯道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平，今（4）日在客場迎戰芝加哥小熊隊的比賽中擔任開路先發「第一棒、指定打擊」。儘管他前兩打席皆敲出安打，將連續安打場次推進至7場，但卻在2局上於一壘遭對手牽制出局，讓他無奈吐舌苦笑。日本媒體《中日體育》也以「大谷再度犯錯」為標題，提及他重演對戰波士頓紅襪系列賽的跑壘失誤。面對小熊隊的先發左投鮑伊（Matthew Boyd），大谷翔平在首局首打席就展現技巧，即使內角直球擠壓到打擊動作，依然將球推向左外野形成安打，不僅將個人連續安打場次推進至7場，上壘後還不忘對著鎮守右外野的同梯摯友、小熊隊日籍強打鈴木誠也使眼色，兩位日本球星在場上互露笑容，互動十分逗趣。道奇隊在首局攻勢猛烈，大谷上壘後，帕赫斯（Andy Pages）隨即敲出安打，接著艾德曼（Tommy Edman）一棒轟出左外野方向的3分砲，道奇隊僅用5球、短短約2分鐘就取得3：0領先。2局上，大谷在兩出局後迎來第二打席。在球數2好2壞的情況下，大谷將一顆內角低角度的變速球撈起，雖然擊球初速僅有63.3英里（約101.9公里），但球幸運地落在二壘後方，形成一支帶有運氣成分的右外野安打，完成單場「雙安」表現。然而，就在大谷上壘後不久，小熊左投鮑伊展現了極佳的牽制技巧。在面對下一棒打者帕黑斯時，鮑伊突然將球牽制一壘，大谷雖然第一時間撲回壘包，一壘審也判決安全上壘，但小熊隊教練團立刻提出電視輔助判決。經過重播畫面檢視，大谷的手在觸碰壘包前，已先被一壘手觸殺，因此判決翻盤改判為出局，形成該局第3個出局數。這不僅讓客場的芝加哥球迷爆出熱烈歡呼，也讓大谷尷尬地吐了吐舌頭、苦笑著走回休息區。這也是大谷繼前一個面對紅襪隊的系列賽後，再度出現跑壘判斷失誤的狀況。目前大谷正因左膝發炎而暫停投手復健訓練，但他仍堅持在跑壘上全力以赴，甚至頻頻嘗試盜壘。本場比賽小熊隊的鈴木誠也表現同樣亮眼，在首局下半就回敬了一發兩分砲。